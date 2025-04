Strategen statt Buchhalter – Wie sich die Rolle von CFOs verändert

Expertenkommentar von Aidana Zhakupbekova, CFO bei Rydoo

CFOs brauchen heute ein anderes Rollenverständnis als noch vor einigen Jahren. Sie sollten sich als strategische Führungskraft und Regisseure der Transformation sehen, statt lediglich Buchhalter zu sein. Durch neue Technologien und das aktuelle wirtschaftliche Umfeld fällt ihnen immer mehr zu, die Zukunft ihres Unternehmens zu gewährleisten und zu steuern. Insbesondere Data Analytics und KI haben ihr Aufgabenfeld geprägt.

8 von 10 CFOs geben in einer Umfrage von Ernst and Young an, dass es vor allem Legacy Technologie und zu komplexe Systeme sind, die sie ausbremsen. Gleichzeitig erfordert die Vielzahl an neuen Technologien schnelle und die richtigen Investitionsentscheidungen. Innovationen öffnen das Fenster sowohl für neue Leistungspotenziale im Jetzt als auch für neue strategische Pfade – beides ist mit der Frage nach Budgets verbunden. CEOs brauchen ihre CFOs, um die Zukunft ihrer Unternehmen zu gestalten.

Um die finanziellen Risiken dabei zu managen, reicht es nicht aus, wenn CFOs Daten nur sammeln und weiterleiten. Mehr denn je müssen sie die Bedeutung dieser Zahlen auch erklären und Einblicke liefern. Eine agile Geschäftsplanung ist allerdings nicht möglich, wenn CFOs nicht zeitnah zuverlässige prädiktive Analysen liefern können, um der C-Suite damit eine Entscheidungsgrundlage anzubieten. Gelingt das nicht, kann die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens auf dem Spiel stehen.

Der moderne CFO muss auch in sich selbst investieren

Damit CFOs dieser Bedeutung gerecht werden können, dürfen sie und ihre Teams nicht wie oben erwähnt von Legacy Systemen ausgebremst werden. Wenn Finance zum Agent der Transformation wird, muss sich auch Finance selbst wandeln – im Großen wie im Kleinen. So können die meisten Unternehmen enorme Kapazitäten freilegen, wenn sie manuelle Prozesse automatisieren. Ein gutes Beispiel für die dabei möglichen Effizienzsteigerungen ist das Spesenmanagement.

Am relevantesten unter den Vorteilen, die dabei entstehen, ist für den modernen CFO neben der gesparten Zeit mit Sicherheit die neue Transparenz über Ausgabenströme. Auch im Spesenmanagement kann moderne Software anhand von Ausgabenmustern Prognosen treffen und Einsparungsmöglichkeiten identifizieren. Weniger Fehleranfälligkeit und mehr Compliance sind weitere Effekte. Investitionen in ein intelligentes Spesenmanagement leisten also durch Automatisierung und Digitalisierung einen wesentlichen Beitrag, dass zuverlässige Finanzdaten bereitstehen, die am Ende im Gesamtbild für die Strategie des Unternehmens gebraucht werden.

Über Rydoo:

Rydoo ist ein führendes B2B SaaS-Unternehmen mit einer Plattform für intelligentes Spesenmanagement, die Spesenflüsse automatisiert und durch einfachere Erstattungszyklen für mehr Komfort, Compliance und Kontrolle im Prozess der Spesenabrechnung sorgt. Mit einer mobilen sowie Web-basierten App können Mitarbeiter effizient Ausgaben in Echtzeit erstellen, einreichen und genehmigen. Finanzteams können die flexible Lösung in ihre HR-, Finanz- und ERP-Tools integrieren. Weiterhin können sie mit Rydoo die Ausgabenmuster und Fahrer des Unternehmens identifizieren und sicherstellen, dass Kilometerabrechnungen und Pauschalvergütungen überall konform sind. Rydoo verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Branche. Ein Team von 150 Mitarbeitern in acht Ländern weltweit unterstützt mehr als eine Million Nutzer. Deutscher Standort ist München.

Seit Juni 2024 ist Eurazeo Mehrheitsaktionär von Rydoo. Eurazeo ist eine führende europäische PE-Firma und Investmentgruppe mit einem Vermögen von über 35 Milliarden Euro, die in über 600 Unternehmen weltweit investiert hat.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.rydoo.com

