Strategien für Millionenumsätze im Immobilienhandel auf Mallorca

Mallorca, 30. & 31. Oktober 2025 – FIX&FLIP PrivateClass Mastermind 2025:

Ende Oktober fand auf Mallorca die exklusive FIX&FLIP PrivateClass Mastermind von Immobilienexperte Oliver Fischer statt. Zwei Tage lang drehte sich alles um das Handeln, Aufteilen und den Vertrieb von Mehrfamilienhäusern – mit dem Ziel, skalierbare Strategien für den Aufbau eines profitablen Immobilienunternehmens zu entwickeln.

Die Veranstaltung brachte die Elite-Investoren aus dem 1:1 Coaching-Programm der PrivateClass zusammen. In intensiven Sessions wurden aktuelle Marktchancen, rechtliche Grundlagen und praxisnahe Strategien für Aufteilungen, Verkauf und Vermietung analysiert.

Gastredner Martin Limbeck, einer der bekanntesten Verkaufstrainer Deutschlands, und Johannes Wiedemann vom Immobilienvertrieb Invenio, einem der führenden Kapitalanlagevertriebe Deutschlands, teilten wertvolle Einblicke in moderne Vertriebsstrategien und die Kunst, Immobilieninvestments erfolgreich zu skalieren.

Ein Highlight war die Vorstellung konkreter Praxisprojekte aus Heilbronn, die exemplarisch zeigten, wie durch strategische Aufteilungen, Fördermittel und gezielte Vermarktung Gewinnmargen von über 35-50 % erzielt werden können.

Die FIX&FLIP PrivateClass bietet Immobilieninvestoren ein umfassendes, praxisorientiertes Coachingprogramm, das auf über 37 Jahren Erfahrung und mehr als 3.000 erfolgreichen Deals basiert.

Teilnehmer profitieren von:

– wöchentlichen Live-Coachings (bis zu fünf Calls pro Woche),

– individueller 1:1 Betreuung,

– Zugang zur Community der besten Immobilienhändler Deutschlands

– und exklusiven Netzwerk-Events, wie der Mastermind auf Mallorca.

Das Ziel:

Investoren dabei zu unterstützen, ein skalierbares Immobiliengeschäft mit mehrfach sechsstelligen Jahresgewinn oder sogar ein Millionen-Einkommen aufzubauen – mit klaren Prozessen, Tools und persönlicher Begleitung durch Oliver Fischer und seinem erfahrenes A-TEAM.

Über FIX&FLIP by Oliver Fischer:

FIX&FLIP by Oliver Fischer ist das führende Unternehmen im Bereich FIX&FLIP Immobilien Investment Ausbildung und bietet umfassende Beratungsprogramme sowie praxisorientierte Workshops für angehende Immobilieninvestoren an. Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und Mentoren unterstützt Oliver Fischer seine Immobilien FIX&FLIP Coaching-Teilnehmer dabei, ihre Ziele im Vermögensaufbau durch den schnellen Immobilienhandel zu erreichen und erfolgreich zu investieren.

