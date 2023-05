Strategische Partnerschaft für den Schutz mobiler Daten

Rohde und Schwarz Cybersecurity und agilimo Consulting kombinieren Expertise für maximale Sicherheit mobiler Daten durch Geheimhaltungsgrad VS-NfD

Elsenfeld. 23.5.2023 Der Bedarf nach hochsicheren Lösungen und Schutz von sensiblen Daten und Privatsphäre ist durch die steigende Digitalisierung und wachsende Nutzung mobiler Endgeräte so hoch wie nie zuvor. Gleichzeitig nimmt die Zahl von Cyberangriffen auf das „Gold des digitalen Zeitalters“, unsere Daten, kontinuierlich zu, mit zunehmend ausgereiften Methoden. Der Wettlauf um die Sicherheit von Daten nimmt täglich mehr Fahrt auf.

In der Konsequenz müssen eingesetzte Security-Konzepte und -Lösungen für alle Typen von Endgeräten fortlaufend leistungsfähiger gemacht werden, um ausreichend Schutz zu bieten. Der in Behörden vorgeschriebene Geheimhaltungsgrad VS-NfD* ermöglicht sichere Anbindungen an IT-Netzwerke über VPN. Auch im zivilen Bereich wird VS-NfD eingesetzt, wenn maximale Datensicherheit gewährleistet sein muss – zum Beispiel im Regierungsumfeld, bei geheimschutzbetreuten Unternehmen sowie bei Einsatzkräften wie dem THW oder DRK.

IT-Sicherheitsexperte Rohde & Schwarz Cybersecurity bietet vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zugelassene Verschlüsselungslösungen und gehört zu den führenden Security-Unternehmen für Endpoint- und Netzwerksicherheit. Im nächsten Schritt soll dieses Sicherheits-Know-how auch auf mobile Endgeräte ausgeweitet werden.

Für das hochsichere Arbeiten mit mobilen Endgeräten zählt agilimo Consulting seit vielen Jahren zu den Top-Spezialisten in Deutschland und betreut neben privatwirtschaftlichen Unternehmen auch zahlreiche regierungsnahe Organisationen. Um dort Lösungen mit VS-NfD Standard realisieren zu können, arbeiten die Security-Spezialisten aus Elsenfeld bei ihren Projekten seit mehreren Jahren erfolgreich mit Technologie aus dem Hause Rohde & Schwarz Cybersecurity, etwa mit R&S Trusted VPN Gateway oder R&S Trusted Disk.

Auf dem Fundament der erfolgreichen Zusammenarbeit haben sich beide Partner nun gemeinsam entschieden, den nächsten Schritt zu gehen, wie Marcus Heinrich, CEO von agilimo Consulting erläutert:

„In der Projektarbeit mit Rohde & Schwarz Cybersecurity hat sich die Kompatibilität der beiden Expertisen bewährt. Die Erfahrungen und Entwicklungen aus den Projekten überführen wir mit der strategischen Partnerschaft in eine systematische Methodik für die Umsetzung von hochsicherem Arbeiten mit mobilen Endgeräten. Rohde & Schwarz Cybersecurity liefert das Know-how für maximale Hardware-Sicherheit, agilimo die Expertise für hochsichere Mobility-Lösungen mit optimaler Usability. Der Kunde erhält damit den bestmöglichen Schutz seiner Daten mit maximaler Anwenderfreundlichkeit für die Mitarbeiter.“

*Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch

Die agilimo Consulting GmbH ist ein Unternehmen der agilimo Group und begleitet Kunden bei der Umsetzung von performanten, skalierbaren Lösungen für flexibles und hochsicheres Arbeiten – im Homeoffice, vor Ort im Unternehmen oder unterwegs.

Durch einen ganzheitlichen, praxiserprobten Ansatz können unsere Experten nahezu alle denkbaren Anforderungen für geschäftsrelevante Prozesse und Szenarien abdecken. Auf Wunsch stellen wir auch den technischen und logistischen Komplett-Service für das Management und das Handling Ihrer Geräte nahtlos bereit.

Stetig steigende Bedeutung kommt der IT-Sicherheit zu, denn der Schutz der Unternehmensdaten ist zunehmenden Risiken durch Cyber-Attacken ausgesetzt. Um Unternehmen hier bestmöglich zu unterstützen, bietet agilimo ihren Kunden umfassende Leistungen im Bereich der Cyber-Sicherheit an – vom präventiven Sicherheitsaudit, über Cyber-Abwehr und SOCaaS, bis zur Berücksichtigung rechtlicher Aspekte für das Management von Cyber-Risiken in fachübergreifender Zusammenarbeit mit Juristen.

Mit einer Verfügbarkeit an 365 Tagen im Jahr begleiten wir die Projekte unserer Kunden im gesamten Nutzungszyklus: Von Beschaffung und technischer Konfiguration über den Rollout ins Home Office Ihrer Mitarbeiter*innen bis zum Servicehandling und der Abwicklung am Ende der Laufzeit.

Über zwei Jahrzehnte Projekterfahrung bei IT- und Mobility-Lösungen sowie im Product Lifecycle Management in unterschiedlichsten Größen und Strukturen nationaler und internationaler Organisationen bilden unser Fundament für die nachhaltige, sichere und leistungsstarke Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Damit Ihre Mitarbeitenden zu jeder Zeit mit dem passenden Gerät arbeitsfähig bleiben.

