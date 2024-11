Strategische Partnerschaft für die Zettabyte-Ära: Drei Speicher-Spezialisten kündigen Zusammenarbeit an

Rottweil/Siegen/Oberreichenbach. Die drei deutschen Unternehmen BDT Media Automation, PoINT Software & Systems und COMBACK geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Die Kooperation zielt auf skalierbare und effiziente Speicherlösungen für stetig wachsende Datenvolumen.

Mit den Firmen BDT, PoINT und COMBACK führen drei Spezialisten ihre jahrzehntelangen Erfahrungen in den Bereichen Datensicherung, Backup und Archivierung zusammen. Von der Kooperation zwischen Tape-System-Hersteller BDT, Storage-Software-Experte PoINT und Datamanagement-Spezialist COMBACK sind vielversprechende Lösungen für die sichere Speicherung wachsender Datenmengen im Data Center zu erwarten.

„Täglich sprechen wir mit unseren Kunden über die Herausforderungen in den Rechenzentren. Der Bedarf an kostengünstigen Speicherlösungen, die gleichzeitig höchste Sicherheit bieten und flexibel mitwachsen können, ist enorm“, so Marcus Stier, Leiter Business Development bei COMBACK. „Gemeinsam mit PoINT und BDT werden wir bereits Anfang 2025 überzeugende Antworten anbieten.“

BDT Media Automation GmbH ist ein weltweit agierendes Technologieunternehmen und OEM Partner, spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Datenspeicherlösungen zur Sicherung und Archivierung großer Datenmengen.

Seit der Gründung im Jahr 1967 hat sich BDT als zuverlässiger Partner etabliert und beschäftigt heute rund 350 Mitarbeiter an den Standorten in Rottweil (Hauptsitz), sowie in den Niederlanden, USA, Mexiko, China, und Singapur.

Als traditionsbewusstes Familienunternehmen, das mittlerweile in der dritten Generation geführt wird, vereint BDT Innovationskraft mit jahrzehntelanger Erfahrung.

Seit über 20 Jahren steht der Name COMBACK für hochsichere und zuverlässige IT-Lösungen und Leistungen. Mit unserer langjährigen Erfahrung und Innovationskraft geben wir unseren Partnern und deren Kunden verlässliche und effiziente Lösungen zur sicheren Langzeitspeicherung von großen Datenmengen an die Hand.

Durch unser ausgewähltes Portfolio in den Bereichen Datensicherung, Langzeitspeicherung und Archivierung schaffen wir nachhaltige Wertebeiträge für unsere Partner und deren Kunden.

Wir stehen für Innovation, Kompetenz & Teamspirit.

PoINT Software & Systems GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung und den Vertrieb von Software-Produkten zur Speicherung, Verwaltung und Archivierung von Daten. Unsere Storage & Data Management Lösungen bieten eine einfache und effiziente Einbindung unterschiedlicher Speichertechnologien und -systeme unter Berücksichtigung der unternehmerischen Anforderungen. PoINT Produkte ermöglichen eine optimierte Nutzung von Speichersystemen und die Reduzierung von Kosten und Problemen, verursacht durch Datenwachstum. Die Software-Lösungen erfüllen Compliance- und Archivierungsanforderungen und bieten Unabhängigkeit von Speichertechnologien und Anbietern.

