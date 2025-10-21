Strategische Partnerschaft: GreenPocket und Hausheld kooperieren beim Smart-Meter-Rollout

Die GreenPocket GmbH und die Hausheld AG arbeiten künftig eng zusammen, um gemeinsam den Smart-Meter-Rollout zu beschleunigen. Dabei treffen Benutzerfreundlichkeit und effiziente Prozessgestaltung aufeinander.

Köln/Mönchengladbach, 21.10.2025

Die Partnerschaft verbindet die Software- und Design-Kompetenz von GreenPocket bei der Visualisierung von Energiedaten mit der praktischen Erfahrung von Hausheld beim flächendeckenden Rollout intelligenter Messsysteme. Gemeinsam bieten sie Stadtwerken eine durchgängige, wirtschaftlich tragfähige Lösung.

Kern der Zusammenarbeit ist die Integration der Software von GreenPocket als zentrale Lösung in die bestehende Infrastruktur der Hausheld AG. Über das „EnergieCockpit“ werden Energie- und Verbrauchsdaten aus Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserzählern automatisiert erfasst, zentral ausgewertet und in intuitiven Dashboards bereitgestellt. Das Projekt startet im Januar 2026 und sieht neben der technischen Implementierung auch die gemeinsame Weiterentwicklung datenbasierter Energiemanagement-Funktionen vor. In einem ersten Schritt erfolgt zunächst die Anbindung von mehr als 100.000 Messstellen – eine Zahl, die in den kommenden Jahren stetig auf mindestens 500.000 steigen soll.

„GreenPocket ist für uns der Marktstandard in der Darstellung und Analyse von Stromverbräuchen. Design, Softwarequalität und Projekterfahrung haben uns überzeugt und wir freuen uns, unseren Kunden mit GreenPocket als Partner eine leistungsfähige Lösung bieten zu können“, erklärt Bouke Stoffelsma, Vorstand der Hausheld AG.

„Hausheld verfolgt als einziger Marktteilnehmer die Idee, Stadtwerken die Möglichkeit zu geben, kosteneffizient einen Voll-Rollout zu realisieren. Diese Vision hat uns fasziniert und wir freuen uns sehr, diese Idee nun gemeinsam mit dem Hausheld-Team und seinen Kunden umzusetzen“, so Dr. Thomas Goette, Geschäftsführer der GreenPocket GmbH.

Mit dem wachsenden Einsatz intelligenter Zähler steigt auch die Nachfrage nach leistungsfähiger Software. Besonders im Gebäudemanagement und der Wohnungswirtschaft entstehen neue Anforderungen. In der GreenPocket Energiemanagement-Software können Objekte durch den digitalen Zwilling realitätsgetreu abgebildet und präzise analysiert werden. So lassen sich Energieflüsse besser steuern und Einsparpotenziale gezielt identifizieren. Solche digitalen Werkzeuge helfen Unternehmen, gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, Betriebskosten zu senken und ihre CO-Bilanz zu verbessern.

Über die GreenPocket GmbH:

Die GreenPocket GmbH entwickelt intuitive Software, um das Energiemanagement für Unternehmen und Privathaushalte einfach und selbstverständlich zu machen. Seit 2009 hat das Kölner Unternehmen über 220 Projekte mit über 130 Kunden in 13 Ländern, mit Fokus auf Energielieferanten, Netz- und Messstellenbetreiber, erfolgreich durchgeführt und versorgt derzeit über 190.000 Messstellen mit seinen Softwarelösungen. Aktuell unterstützt GreenPocket in Deutschland über 25 Netz- und Messstellenbetreiber beim Smart-Meter-Rollout und visualisiert für diese Kunden mehr als 90.000 iMSys – Tendenz steigend.

Über die Hausheld AG:

Die Hausheld AG mit Sitz in Mönchengladbach bietet Stadtwerken seit 2017 die stadtweite Umsetzung des Smart-Meter-Rollouts. Das hochspezialisierte Unternehmen bietet ganzheitliche Lösungen für Stadtwerke. Diese reichen von der 2024 von Itron übernommenen Zählertechnik, über die straßenweise vorgenommenen Installationen der Smart Meter bis zur Smart-Meter-Gateway-Administration und der Finanzierung der notwendigen Investitionen für die Digitalisierung der Energiewende.

