Strategischer Ausbau der Geschäftsführung: Hertz & Selck etabliert Doppelspitze

Der Hamburger Aroma-Hersteller Hertz & Selck stellt die Weichen für die Zukunft und führt eine paritätische Doppelspitze ein. Zum 1. Juni 2026 hat Dr. Philipp Brüning seine Tätigkeit als Geschäftsführer aufgenommen. Er erweitert das Gremium um die bestehende Geschäftsführerin Bianca Hinrichsen, die das Unternehmen seit 2023 führt. Die Etablierung der neuen Führung ist eine direkte Reaktion auf das dynamische Wachstum des Betriebs auf mittlerweile über 100 Mitarbeitende sowie auf den Erwerb eines zweiten Unternehmensstandorts in Hamburg. Ziel der erweiterten Geschäftsleitung ist es, die gewohnt hohen B2B-Qualitätsstandards im internationalen Markt nachhaltig zu sichern und strategische Zukunftsprojekte in den Bereichen Digitalisierung, Analytik und Prozessautomatisierung strukturiert voranzutreiben.

Die personelle Erweiterung folgt einer klaren internen Logik und spiegelt die zunehmende Komplexität der Betriebsabläufe wider. Dr. Philipp Brüning und Bianca Hinrichsen verfügen beide über einen wissenschaftlichen Hintergrund als studierte Lebensmittelchemiker, bringen jedoch komplementäre berufliche Werdegänge in die Doppelspitze ein. Um den vielfältigen Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, konzentriert sich Dr. Brüning fortan auf die Leitung des Labors sowie auf die labornahen Produktionsprozesse. Bianca Hinrichsen fokussiert ihre Arbeit auf die Bereiche Vertrieb und Entwicklung, in denen sie auf eine langjährige, vertiefte Markt- und Kundenkenntnis zurückgreift.

„Das kontinuierliche Wachstum unseres Teams von 38 auf 105 Mitarbeitende in den vergangenen 13 Jahren und die Erschließung unseres zweiten Standorts im Nordportbogen machen eine Aufteilung der Führungsverantwortung unabdingbar“, erklärt Bianca Hinrichsen, Geschäftsführerin bei Hertz & Selck. „Mit Dr. Philipp Brüning habe ich einen Sparringspartner auf Augenhöhe gewonnen. Diese Konstellation ermöglicht es uns, innovative Ideen operativ sauber auf die Straße zu bringen und gleichzeitig unsere persönliche und wertschätzende Unternehmenskultur zu bewahren.“

Dr. Philipp Brüning bringt weitreichende Management-Erfahrung aus der internationalen Konzernwelt der Testing, Inspection and Certification (TIC) Industrie mit und war dort über mehrere Jahre als Geschäftsführer in der Laboranalytik tätig. „Hertz & Selck fasziniert durch eine 95-jährige Erfolgsgeschichte, hochentwickelte Produktionstechnik und eine außergewöhnlich tiefe fachliche Expertise im Team“, so Dr. Philipp Brüning. „In den ersten Wochen des gegenseitigen Kennenlernens steht das präzise Verstehen der gewachsenen Strukturen im Vordergrund. Langfristig werde ich meine Erfahrung nutzen, um administrative und produktionstechnische Routineaufgaben durch gezielte Automatisierung und Digitalisierung zu reduzieren, um so Freiräume für die Fachkräfte zu schaffen und das Unternehmen für neue Talente attraktiv aufzustellen.“

Mit der Verteilung der Kernkompetenzen sichert Hertz & Selck sein zentrales Markenversprechen: die präzise und bedarfsgerechte Herstellung von Premiumaromen für die Tabak-, Nikotin-, Getränke- sowie Vape-Industrie.

Kontakt

Hertz & Selck GmbH & Co.

Heiko Thedens

Tarpenring 23

22419 Hamburg

0404325760



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