StreamView und established. entwickeln gemeinsam eine langfristige Vision mit Thomson für Home Entertainment bis 2040

Beide Partner bekräftigen ihr langfristiges Engagement sowie kontinuierliche Investitionen in die Marke Thomson.

März 2026 – established. und StreamView GmbH haben ihre langfristige Partnerschaft für die Marke Thomson erneuert und die Lizenzvereinbarung bis 2040 verlängert. Diese Verlängerung spiegelt das starke Vertrauen zwischen den beiden Unternehmen sowie ihre gemeinsame Ambition wider, den internationalen Erfolg der Marke weiter auszubauen.Seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 2023 hat StreamView die Position von Thomson in der EMEA-Region deutlich gestärkt, eine breite Präsenz im Einzelhandel aufgebaut und Thomson-branded Smart-TVs, Streaming-Geräte und Monitore als vertrauenswürdige Lösungen für modernes Home Entertainment etabliert.Heute ist die Marke, gestützt auf die kombinierten Stärken von StreamView und Thomson, in mehr als 45 Märkten auf drei Kontinenten vertreten, mit über 2,5 Millionen verkauften Geräten in den vergangenen drei Jahren. So erreicht die Marke beispielsweise einen TV-Marktanteil von 16,8 % in Finnland und rund 5 % in Frankreich und expandiert weiterhin in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Laut GfK ist Thomson derzeit die am schnellsten wachsende TV-Marke in Europa.“StreamView hat sich als äußerst kompetenter und vertrauenswürdiger Partner bei der Förderung des Wachstums von Thomson in der EMEA-Region erwiesen. Ihre Fähigkeit, die Bedürfnisse des Handels mit Produkten zu erfüllen, die den Erwartungen der Verbraucher entsprechen, unterstützt durch effektive Marketingmaßnahmen, war entscheidend für den Ausbau der Markenpräsenz. Diese fortgesetzte Zusammenarbeit wird die Position von Thomson weiter stärken und das langfristige internationale Wachstum unterstützen.“- Hall O’Donnell, CEO, established.“Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Established die Zukunft der Marke Thomson weiter aufzubauen. Die Dynamik, die wir in den vergangenen Jahren geschaffen haben, ist erst der Anfang, und wir freuen uns darauf, das Wachstum und die Innovationskraft der Marke in den kommenden Jahren weiter zu beschleunigen.“- Khaled Debs, CEO, StreamView GmbHHochauflösende Bilder, das Thomson-Logo sowie eine Unternehmenspräsentation finden Sie in unseremDownload-Center.

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Andreas Koll

Hombergen 39

41334 Nettetal

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Über Thomson:

Gegründet in Frankreich im Jahr 1893, ist Thomson eine weltweit anerkannte europäische Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und hat zu einigen der bedeutendsten Innovationen der Branche beigetragen. Verwurzelt in französischer Expertise und Design, steht Thomson für die Entwicklung zuverlässiger, benutzerfreundlicher und attraktiver Technologien, die den Alltag bereichern. Heute bietet die Marke – von Fernsehern und Audiosystemen bis hin zu Küchen- und Haushaltsgeräten – innovative, leicht bedienbare Produkte, die Komfort, Einfachheit und Freude in Haushalte weltweit bringen.

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