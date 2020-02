Street One – Februar-Highlights mit Charme

Im Februar ist der Frühling schon zum Greifen nahe. Die Tage werden länger, die Sonnenstrahlen wärmer – höchste Zeit, die neuen Modetrends zu begrüßen. Street One präsentiert in dieser Saison ganz besondere Schätze. Freuen Sie sich auf neue Must-Haves und altbewährte Klassiker, die Sie jeden Tag begleiten – für eine entspannte Reise in Richtung Frühling!

Farben und Muster: Balsam für die Mode-Seele

Gegen graue und triste Tage hilft nur eins: Farbenfrohe Fashion. Kombinieren Sie klassische Töne wie Weiß und Dunkelblau mit einer besonderen Highlightfarbe. Wie wäre es mit leuchtendem Candy Rose? Der frische Farbtupfer macht sofort gute Laune und erinnert an niemals endende Frühlingstage. Sie sind ein Muster-Fan? Dann verlieben Sie sich in unsere neuen Streifenvariationen und entdecken Sie Accessoires wie gemusterte Schals. Mit kleinen Extras werden Ihre Looks zu Ihrem unverwechselbaren Markenzeichen.

Stylisch bei jeder Wetterlage

Das Wetter hält im Februar oft viele Überraschungen bereit. Auf den Wintereinbruch folgen manchmal sonnige Frühlingstage – wie gut, dass Sie mit Street One bestens gewappnet sind. Freuen Sie sich auf elegante Mäntel, trendige Pullover und leichte Jacken, die Sie nach Herzenslust kombinieren können. Ein treuer Begleiter dieser Saison: Die klassische Blue Jeans, die sich immer wieder neu erfinden lässt und jedes Mode-Experiment mitmacht.

Herzlich willkommen in Ihrem Onlineshop für aktuelle Mode von Street One und Cecil

Unser Onlineshop präsentiert Ihnen aktuelle Mode namhafter Top-Marken wie Cecil und Street One für ein modernes Styling. Entdecken Sie die neuesten Trends und zeitgemäße Outfits für einen feminin-lässigen modern Women Look. Durch mehr als 30 Jahre Tätigkeit im Einzelhandel verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in der Modebranche und können Ihnen aktuelle Trend-Kollektionen zu ansprechenden Preisen anbieten. Neben regelmäßig neuen und auf die Saison abgestimmten Looks legen wir besonderen Wert auf gute Qualitäten, langlebige Materialien und angenehme Passformen, in denen Sie sich wohlfühlen.

Sicherer Kauf und kundenorientierter Service

In unserem Shop können Sie die topaktuelle Mode von Cecil und Street One bequem, einfach und sicher online bestellen. Ihre Sicherheit beim Online-Kauf hat für uns oberste Priorität. Wir sind von Trusted Shop mit dem Käuferschutz-Gütesiegel zertifiziert und bieten unseren Kunden verschiedene Zahlungsmöglichkeiten mit verschlüsselter Datenübertragung sowie einen schnellen Versand. Ebenso profitieren Sie bei uns von einem attraktiven Bonussystem und kostenlosen Retouren. Gerne informieren wir Sie mit unserem Newsletter regelmäßig über Neuheiten und Aktionen.

