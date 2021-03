Stress ablassen, Muskeln entspannen mit Massagen in Stuttgart

So helfen thailändische Massagen in der Landeshauptstadt Stuttgart beim Relaxen

STUTTGART. Stress ist heutzutage in aller Munde. Die meisten Menschen erleben ihn beruflich und privat. Doch nur wenige können stressbedingte Anspannungen selbst lösen. Bei vielen spiegelt sich der Stress auch körperlich wider: Als Verspannung im Nacken und im gesamten Rücken. Die Expertin für Thai Massagen in Stuttgart, Kitty Kammer, weiß um die Beschwerden ihrer Patienten und wie sie sich lindern lassen.

Entspannung für angespannte Muskeln bei Massagen in Stuttgart

In der Thai Massage arbeiten die Masseure mit speziellen Druckpunkten sowie mit dem passiven Strecken und Dehnen. Stressbedingte Beschwerden können so gezielt behandelt und Schmerzen gelindert werden. Weil der Patient während der Massage entspannen kann, stellt sich während der Behandlung rasch ein Gefühl des Loslassens ein – die Spannung weicht aus den Muskeln. Schmerz, der sich unter Umständen über Monate aufgebaut hat, wird zum Teil schon mit einer einzigen Massage deutlich reduziert. Bei anhaltendem Stress empfiehlt Kitty Kammer jedoch regelmäßige Behandlungen, damit der Bewegungsapparat geschmeidig und schmerzfrei bleibt.

Je nach Verspannungszustand können bei jeder Thai Massage verschiedene Techniken zum Einsatz kommen. Gerne arbeitet die ausgebildete Thai Masseurin Kitty Kammer in Stuttgart Zuffenhausen neben der klassischen Druckpunktmassage auch mit passiven Yoga Übungen, um die Funktionalität des Körpers zu stärken.

Bei Thai Massagen in Stuttgart Zuffenhausen die Seele baumeln lassen

Eine Thai Massage ist nicht nur für den Körper eine besondere Erfahrung. Auch der Geist kann durch die angenehme Behandlung zur Ruhe kommen. Wer sich eine Entspannungsmassage wünscht, dem empfiehlt Kitty Kammer in ihrem Stuttgarter Massagestudio gerne eine Behandlung mit wohltuenden, duftenden Ölen. Bei einer thailändischen Ölmassage sind die Bewegungen besonders sanft und fließend. Gleichzeitig erfährt der Patient ein Aromaerlebnis, das alle Sinne berührt.

Als kleine Auszeit vom stressigen Alltag eignen sich Thai Massagen deshalb besonders gut. Wer sich eine solche Behandlung regelmäßig gönnt, kann das persönliche Stresslevel besser ausbalancieren.

Loslassen und abtauchen in die Welt des Wohlfühlens – dafür steht Kitty’s Thaimassage in Stuttgart. Qualifizierte und zertifizierte Masseurinnen durch die “Thai Traditional Medical Service Society” bieten Ihnen Thai Massagen, Öl Massagen, Rückenmassagen, Anti Migräne Massagen, Fußmassagen und Paarmassagen an. In Verbindung aus Aktivierung, Dehnung und Akupressur entsteht und fließt neue Energie.

Kontakt

Kittys Thaimassage

Michael Kammer

Unterländer Strasse 73A

70435 Stuttgart-Zuffenhausen

015257029269

presse@kittys-thaimassage.de

https://www.kittys-thaimassage.de

