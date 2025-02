Stress – zerstörerische Last oder geheime Superkraft?

Hamburger Stress-Expertin Joana Rann begeistert in 240 Sekunden beim Speaker Slam in Dresden – und wird mit dem Excellence Award ausgezeichnet!

Die Bühne bebt, das Publikum lauscht gebannt, die Uhr tickt gnadenlos: Nur vier Minuten haben Speaker beim internationalen Speaker Slam Zeit, um mit ihrer Botschaft zu überzeugen. Und genau das hat Joana Rann mit Bravour geschafft! Mit ihrer mitreißenden Rede über STRESS – und warum er nicht immer nur unser Feind sein muss – hat sie nicht nur das Publikum berührt, sondern auch die Jury begeistert. Die Belohnung? Sie erhielt am 31.1.2025 den begehrten Excellence Award – eine Auszeichnung, die nur den besten Expert:innen vorbehalten ist.

Doch was macht Joana Ranns Auftritt so besonders? Es ist die Art, wie sie ein eigentlich belastendes Thema mit einer unglaublichen Leichtigkeit, Positivität und der nötigen Portion Hoffnung vermittelt. Sie spricht nicht nur über Stressbewältigung – sie lebt vor, wie man aus der Stressfalle ausbricht und ein Leben voller Lebensfreude, Energie und Gelassenheit führen kann. Kein trockener Vortrag, kein erhobener Zeigefinger – sondern eine echte, persönliche Geschichte, die berührt.

Stress – Feind oder Freund und Helfer?

Joana Rann weiß, wovon sie spricht. Sie selbst kennt die erdrückende Wirkung von Stress nur zu gut. „Vor vielen Jahren tappte ich selbst in die Stressfalle – und sie schnappte gnadenlos fest zu“, erzählt sie in ihrer Rede. Erschöpfung, Dauermüdigkeit, Kopfschmerzen – bis sie realisierte: Es gibt einen Weg heraus. Und nicht nur das – Stress kann sogar unser Verbündeter sein. Wir haben die Wahl: Ein Leben in Erschöpfung und Belastung – oder ein Leben voller Energie, Leistungsfähigkeit und Freude.

Mit dieser Botschaft hat sie nicht nur das Publikum mitgerissen, sondern auch die hochkarätige Jury überzeugt. Die Scouting-Selection aus renommierten Experten wie Jörg Rositzke, Mirjam Säger und Katja Kaden war sich einig: Joana Rann zählt zu den herausragendsten Expert:innen des Abends.

Mentale Gesundheit als Schlüssel für Erfolg

Abseits der Bühne unterstützt Joana Rann Privatpersonen und Unternehmen dabei, mentale Stärke und Resilienz zu entwickeln sowie ein gesundes Stressmanagement zu etablieren. Mit ihren Coachings, Seminaren und Vorträgen hilft sie Menschen, eine neue Perspektive auf den Umgang mit Stress zu gewinnen – und zu erkennen, wie Stress als Motor für Erfolg genutzt werden kann, ohne die mentale Gesundheit zu gefährden.

Über den Speaker Slam

Der internationale Speaker Slam, initiiert von dem Top-Speaker Hermann Scherer, ist ein hochkarätiger Rednerwettstreit, bei dem Speaker in nur vier Minuten ihr Publikum begeistern müssen. Dieser Speaker Slam gilt als die Königsklasse des professionellen Speaking. Wer hier auf die Bühne tritt, muss nicht nur fachlich exzellent sein, sondern auch die Gabe besitzen, in kurzer Zeit zu begeistern.

Joana Rann setzte sich gegen 240 Teilnehmer:innen aus 20 Nationen durch und begeisterte Jury und Publikum gleichermaßen mit ihrer Performance. Dieses Event fand bereits in Metropolen wie New York, Wien und München statt. In Dresden hatte der internationale Speaker Slam seine Premiere und stellte direkt einen Weltrekord auf.

