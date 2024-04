Stressfrei ins neue Zuhause

So wird der Karton zum Umzugshelfer

Stuhr, April 2024. Mit dem Umzug in ein Haus oder eine neue Wohnung beginnt nicht selten ein neuer Lebensabschnitt. Doch im Regelfall steht wenige Woche vor dem Einzug noch ein Marathon aus schleppen, packen und aufräumen bevor. Sich im Vorfeld mit passenden Umzugskartons auszustatten hilft dabei, den Stress im Vorfeld reduzieren. „Wer sich gut vorbereitet und verlässliche Produkte nutzt, muss sich beim Transport keine Sorgen um die Sicherheit von Hab und Gut machen“, weiß Jens Mühlenbruch, Verantwortlicher für Projekt- und Vertriebsentwicklung bei BB-Verpackungen.

Vorausschauend planen

Sorgfältige Planung gehört zu den wichtigsten Aspekten beim Umzug. Insbesondere vor dem Packen lohnt es sich zu überlegen, was wirklich mit ins neue Zuhause soll, und konsequent auszusortieren. Alte Kleidung oder Staubfänger zu verkaufen bietet nicht nur eine gute Gelegenheit, die Haushaltskasse etwas zu füllen, sondern hilft dabei, den weiteren Umzugsaufwand zu reduzieren. „Wie viele Umzugskartons es konkret braucht, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab“, erklärt Jens Mühlenbruch: „Natürlich spielen die Größe der Wohnung und die Anzahl der umziehenden Personen eine zentrale Rolle. Darüber hinaus gilt es jedoch zu beachten, wie lange der letzte Umzug zurückliegt, da sich mit jedem Jahr der Hausstand vergrößert.“ Eine feste Regel aufzustellen, wie viele Kartons es pro Zimmer oder Person braucht, fällt aufgrund der verschiedenen Faktoren schwer. In der Regel variiert die Anzahl jedoch zwischen 15 und 25 Stück pro Umzügler. „Wer sich unsicher ist, kann auf unseren Online-Umzugsrechner zurückgreifen und seinen Bedarf ermitteln“, erklärt der Verpackungsexperte. Zudem darf nicht in Vergessenheit geraten, dass sich nicht jeder Gegenstand in einem normalen Karton verstauen lässt. Insbesondere beim Packen der Küche bedarf es besonderer Sorgfalt und ausreichender Polsterung, damit Gläser und Geschirr heile bleiben.

Richtig (an-)packen

Für einen reibungslosen Ablauf gilt: Spätestens eine Woche vor dem Umzug sollten die ersten Kartons gepackt sein. Doch womit anfangen? Zunächst ergibt es Sinn, alle Gegenstände aus dem Weg zu räumen, die es während der stressigen Übergangsphase nicht braucht. Bücher, Dekoration oder auch Winter- oder Sommerbekleidung lassen sich schnell und unkompliziert aus dem Weg schaffen und bieten einen ersten Anhaltspunkt. Beim Packen gilt: Je mehr System, desto besser. „Vor allem die Anordnung innerhalb des Kartons hilft dabei, Schäden auf dem Transportweg zu vermeiden“, erklärt Jens Mühlenbruch: „Schwere Gegenstände gehören nach unten und sollten nicht verrutschen können, damit zerbrechliches Hab und Gut nicht in Mitleidenschaft gerät. Zudem gilt es stets das Maximalgewicht zu beachten und dieses nicht zu überschreiten.“

Besondere Absicherung

Selbst eingewickelt in Handtücher und Zeitungspapier schaffen es nicht alle Gegenstände unbeschadet von A nach B. Insbesondere Gläser, Vasen und Tassen sorgen im schlimmsten Fall nicht nur für Kopfzerbrechen. Gläserkartons sind daher mit einem speziellen Einsatz ausgestattet und ermöglichen eine sachgerechte Lagerung und einen sicheren Transport für bis zu 15 Behältnisse. „Genau wie herkömmliche Umzugskartons lassen sie sich einfach handhaben und sind nach wenigen Handgriffen einsatzbereit“, verrät der Verpackungsexperte. Durch die einzelnen Fächer können sie nicht verrutschen und bleiben vor Erschütterungen geschützt. Doch nicht nur für Gläser gibt es eine gesonderte Lösung. Auch für Kleidungsstücke, die nicht in einen Karton gelegt werden sollen, existiert der passende Umzugshelfer. Durch ihre längliche Form und eine integrierte Stange bieten Kleiderboxen einen komfortablen Weg, Jacken, Anzüge oder Hemden schonend zu transportieren.

Breit aufgestellt

Nicht nur der passende Karton hilft dabei, den Umzug zu erleichtern. Auch Möbelpackdecken, Abdeckvlies und Spanngurte sollten ihren Platz auf der Check-Liste finden, damit beim Transport alles glatt läuft. Wer auf Nummersicher gehen und sich für alle Eventualitäten wappnen will, hat die Möglichkeit, bei einem Verpackungsdienstleister ein Komplettpaket zu bestellen. Mit einer Auswahl aus unterschiedlichen Kartons, Folien und weiteren Umzugsartikeln steht der Reise ins neue Zuhause nichts mehr im Wege.

Weitere Informationen unter: https://www.der-umzugsshop.de/

Mit über 150 Mitarbeitern stellt BB-Verpackungen GmbH einen verlässlichen Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Themen Verpacken, Verpackungsmaschinen und Versand dar. Als kundenorientierter Full-Service-Dienstleister schafft das Unternehmen aus Stuhr individuelle Lösungen und hilft dabei, Versandprozesse zu optimieren. Zudem hält die BB-Verpackungen GmbH sowohl für seine Privat- als auch für seine Geschäftskunden ein breites Sortiment aus Verpackungen, Kartonagen, Folien, Klebeband und Verpackungsmaschinen bereit.

