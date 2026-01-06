Der richtige Umgang mit dem Stromversorger in schwierigen Situationen

Dresden, 06. Januar 2026 – In Zeiten steigender Energiepreise und wirtschaftlicher Unsicherheiten sind Stromsperren für viele Haushalte ein Albtraum. Doch wie vermeidet man sie? Und warum müssen auch kleine Versorger wie die GSD-Naturenergie GmbH manchmal sperren? Als kleiner Ökostromversorger mit Fokus auf faire Konditionen und Kundenbetreuung teilt die GSD-Naturenergie GmbH mit Ihrer Marke Grünes Stromwerk Direkt® Einblicke und Tipps, wie Verbraucher Sperrungen abwenden können.

Stromsperrungen in Deutschland: Die Zahlen sprechen für sich

Im Jahr 2024 wurden in Deutschland ca. 245.000 Stromsperrungen gemeldet – ein Anstieg um rund 20 % (Quelle: Bundesnetzagentur, Monitoringbericht 2024, zitiert in Pressemitteilung vom 14.07.2025: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/20250714_MB2025.html).

In Sachsen waren es in den Großstädten 5.531 Sperrungen (Quelle: tagesschau.de vom 27.02.2025: https://www.tagesschau.de/inland/regional/sachsen/mdr-wieder-mehr-stromsperrungen-in-sachsens-grossstaedten-100.html).

Bei der GSD-Naturenergie GmbH waren es 2024 und 2025 nur sehr wenige Einzelfälle – wir verhindern Sperrungen proaktiv durch flexible Lösungen.

Warum müssen Versorger sperren?

Stromsperren sind das Mittel letzter Wahl, da Versorger wie die GSD-Naturenergie GmbH keinen Vorteil davon haben – im Gegenteil: Sie verursachen administrativen Aufwand und Kosten. Versorger müssen sperren, um ihre Ausgaben zu decken: Wir kaufen Strom ein, zahlen Netzentgelte an den Netzbetreiber und tragen Ausgleichsenergiekosten. Bei Nichtzahlung entsteht ein Loch, das wir nicht unendlich tragen können – sonst gefährden wir unsere Wirtschaftlichkeit und faire Preise für andere Kunden. Eine Sperrung ist der letzte Schritt nach zahlreichen Mahnungen, um Forderungen durchzusetzen.

Wie vermeiden Sie Stromsperren?

1. Rechnungen prüfen und pünktlich zahlen: Nutzen Sie Ratenzahlungen oder Abschlagsanpassungen, um Nachzahlungen zu vermeiden. Kontaktieren Sie Ihren Versorger frühzeitig bei Problemen – wir bei der GSD-Naturenergie GmbH bieten flexible Lösungen wie Stundungen.

2. Ärztliches Attest einholen: Bei gesundheitlichen Risiken (z. B. medizinische Geräte) kann ein Attest Sperrungen vorübergehend verhindern – aber zahlen müssen Sie trotzdem (§ 7 EnWG).

3. Sozialhilfeangebote nutzen: Bei finanziellen Schwierigkeiten beantragen Sie Stromkostenhilfe bei Jobcenter oder Sozialamt – das deckt oft Außenstände ab.

Warum ändern sich Abschlagszahlungen?

Abschläge passen sich dynamisch an: Oft durch geänderten Verbrauch (z. B. mehr Heizung im Winter), aber nicht immer durch Preiserhöhungen. Manchmal justiert der Kunde selbst die Höhe, um Nachzahlungen zu vermeiden, oder es liegt an saisonalen Faktoren. Bei der GSD-Naturenergie GmbH und unserer Marke Grünes Stromwerk Direkt® passen wir Abschläge transparent an, um Überraschungen zu vermeiden – kontaktieren Sie uns für Anpassungen.

Warum Sperrungen verhindern teurer wird

Manche Kunden versuchen Sperrungen zu blockieren (z. B. durch Zugangsverweigerung), aber das macht das Problem nur noch größer: Versorger können dann zum Beispiel einstweilige Verfügungen über das Gericht beantragen, was erhebliche Gerichts- und Anwaltskosten verursacht, die der Kunde zusätzlich zu den Stromschulden tragen muss. Besser: Frühe Kommunikation verhindert immer eine Eskalation.

GSD-Naturenergie GmbH steht für faire und saubere Energieversorgung: Als kleiner Anbieter mit Fokus auf Kundennähe sperren wir nur in absoluten Ausnahmefällen um unsere Kunden zu schützen. Mehr Tipps und Infos im Blog: https://gruenes-stromwerk.de/stromsperren-vermeiden-gsd-naturenergie.

Grünes Stromwerk Direkt ® ist die Energiemarke der GSD-Naturenergie GmbH aus Dresden.

Wir investieren international über verbundene Unternehmen überwiegend in Solar- und Wasserkraftwerke und finanzieren damit direkt den Ausbau erneuerbarer Energien, die direkte Energiebeschaffung besteht zu 100% aus Wasserkraft oder Solarenergie.

Für die Zukunft sind außerdem Aufforstungsprojekte vor allem in Ostdeutschland in der Nähe unseres Firmensitzes geplant.

Das Motto wird lauten: jeder Zähler ein Baum.

