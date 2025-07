StrongCEO: Frischer Ansatz für fokussierte Führungskräfte

Neues Online-Performance-Coaching für Führungskräfte

Lutherstadt Wittenberg, 22. Juli 2025

Mit dem Start von StrongCEO bietet AliceWerner jetzt ein Online-Coaching, das Geschäftsführende und leitende Angestellte in zwölf Wochen dabei unterstützt, ihre persönliche Leistungsfähigkeit zu optimieren. Das digitale Angebot verknüpft individuelle Einzelbetreuung mit einem ganzheitlichen Ansatz, der körperliche Fitness ebenso in den Fokus nimmt wie mentale Widerstandskraft. Durch die Online-Durchführung lässt sich das Programm flexibel in anspruchsvolle Arbeitsabläufe integrieren.

Programmaufbau

Das Online-Coaching von StrongCEO basiert auf einer initialen Bedarfsanalyse. Darauf aufbauend entsteht ein maßgeschneiderter Fahrplan, bestehend aus:

– 1:1-Online-Sessions per Video oder Telefon

– Performance-Tools zur Steigerung von Energie, Konzentration und Stressresistenz

– Zeitsouveränität: Termine werden nach den Kunden gebucht – nicht andersrum

– 360°-Ansatz: Workout, Ernährung, Stressmanagement und Mindset

Teilnehmende legen zu Beginn ihre persönlichen Ziele fest – etwa höhere Produktivität, bessere Work-Life-Balance oder spezifische Gesundheitsvorhaben. In regelmäßigen digitalen Check-ins wird der Fortschritt überprüft und das Programm bei Bedarf angepasst.

Erste Resultate

Über 50 Führungskräfte absolvierten das Online-Coaching – mit einer hervorragenden Erfolgsquote bei den vereinbarten Zielvorgaben. Unter den berichteten Verbesserungen finden sich:

– Deutlich gesteigerte Leistungsreserven im Arbeitsalltag

– Gewichtsreduktion

– Erhöhte Stressstabilität

– Mehr Ausgeglichenheit und Fokus

Der kontinuierliche Austausch zwischen Coach und Teilnehmenden sichert nachhaltig umgesetzte Veränderungen.

Erfahrungsbericht

StevenSchulz, Geschäftsführer der MengGmbH, bestätigt:

„Das Online-Coaching hat mir geholfen, mein erstes Gesundheitsziel schnell zu erreichen. Die digitale Betreuung funktionierte reibungslos und motivierend.“

Dein individueller Roadmap

„Kein Schema F“, verspricht Alice Werner. Statt standardisierter Pläne setzt sie auf einen maßgeschneiderten Fahrplan, der sich aus deinen Zielen speist: mehr Energie, bessere Work-Life-Balance oder ein klarerer Kopf im Meeting-Marathon. Regelmäßiges Tracking hält dich auf Kurs – und falls mal was nicht passt, wird sofort nachjustiert.

Über AliceWerner

AliceWerner ist Physiotherapeutin und Online-Coach mit Schwerpunkt Ernährungs- und Gesundheitsmanagement. Seit über fünf Jahren begleitet sie Unternehmer:innen und Führungskräfte darin, berufliche Spitzenleistung und persönliches Wohlbefinden digital zu vereinen.

Mehr Informationen und Terminbuchung:

www.strongceo.de | www.alicewerner.de | https://calendly.com/alicewerner/beratung

StrongCEO ist ein Online Coaching Programm von AliceWerner.

Kontakt

Strong CEO – Alice Werner

Alice Werner

Johann-Kunckel-Weg 22

06886 Lutherstadt Wittenberg

+49157

31395927



http://www.strongceo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.