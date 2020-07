Studie 2020 – Deutschland zieht um

Mehr als neun Millionen Deutsche ziehen jährlich um – doch das große Abenteuer bleibt aus: Fast 75% bleiben ihrer Stadt oder Gemeinde treu. Die Entfernung, im Bundesweiten Vergleich zwischen der alten und neuen Wohnung, beträgt 83,49 Kilometer.

Im ersten und zweiten Quartal 2020 ist die Zahl der Umzuge stark zurueckgegangen – Grund COVID-19. Das Corona-Virus wirkte sich auch auf das Umzugsverhalten der Deutschen aus. “Knapp 38% der befragten Wohnungsunternehmen verzeichnen weniger Anfragen”, sagt Dipl.-Ök. Carsten Ens vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen e.V.

In den Monaten März und April 2020 stiegen die Buchungen eines Umzugsunternehmens auf mehr als das Dreifache (30%). Im Vorjahr waren es noch 10%, die Ihren Umzug vom Profi organisiert lassen haben. Diesen besonders hohen Anstieg der Buchungen von Umzugsunternehmen verzeichnen wir in den Bundesländern Bayern und NRW.

Was sind die ausschlaggebenden Grunde fuer einen Umzug und wer fällt die Entscheidung fuer das neue Heim?

Die Lebensqualität ist der meist angegebene Grund fuer einen Umzug (58,56%). Die wenigsten (6,31%) ziehen wegen eines neuen Jobs um. Die Organisation des neuen gemeinsamen Domizils uebernehmen die Deutschen zu 51,1 % als Team. Die Männer sind dabei sehr zurueckhaltend: Lediglich 9,09 % uebernehmen hier das Ruder. Die beliebteste Wohnungsart der Deutschen ist eine 2-Zimmer-Wohnung (31,94%). Und die durchschnittliche Wohnungsgröße beträgt 74,03 Quadratmeter.

Das Fundament der Umzugsstudie 2020 bilden zwei Quellen: das Startup Homeweek hat 86.254 interne Datensätze aus 2019 ausgewertet und eine repräsentative Onlinebefragung von 11.016 Personen, die in den letzten 16 Monaten umgezogen sind, durchgefuehrt. Von Finanzierung ueber Wohnungsgröße bis hin zur Siedlungsdichte – diese und weitere Erkenntnisse wurden in Zahlen, Text und Grafiken zusammengestellt.

Die vollständige Studie kann unter dem Pressekontakt martha.winkler@homeweek.de angefordert werden.

