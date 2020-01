Studie: Ausfälle von Handhelds verursachen Frust und Kosten

Handhelds mit Barcodelesern fallen im Durchschnitt häufiger als 1,7 Mal pro Jahr aus, Reparatur oder Ersatz dauern länger als drei Tage

Wiesbaden 16. Januar 2020 – Ob Auslieferungsfahrer, Lagerarbeiter, Einzelhändler oder Mitarbeiter von Notfalldiensten: Bundesweit sorgen Ausfälle von Handheld-Geräten regelmäßig für Frust und verursachen hohe Kosten für die Unternehmen. Laut einer aktuellen Studie, die Opinion Matters im Auftrag von Panasonic Business durchgeführt hat, fallen Handhelds mit Barcodelesern im Durchschnitt mehr als 1,7 Mal pro Jahr* aus und die Reparatur oder der Ersatz dauern 3,3 Tage oder mehr.

Über 71 % der Befragten waren der Ansicht, dass ihr Handheld-Gerät häufiger ausfällt als die anderen Geräte, die sie benutzen. Allerdings räumten sie auch ein, die Geräte angesichts eines generell hohen Zeitdrucks im Arbeitsumfeld nicht gerade mit Samthandschuhen anzufassen. Die Befragten gaben dabei an, dass Geräteschäden durch viele verschiedene Ursachen entstehen: Sie fallen herunter, Flüssigkeiten werden darüber verschüttet, sie werden in eiskalten oder sehr heißen Umgebungen zurückgelassen – oder von einem Fahrzeug überrollt.

Problem verursacht durch:

Gerät fallen gelassen 38 %

In heißer Umgebung zurückgelassen 28 %

Funktioniert einfach nicht mehr 33 %

Ins Wasser gefallen 23 %

Von Fahrzeug überrollt 23 %

Flüssigkeit über das Gerät geschüttet 18 %

In kalter Umgegung zurückgelassen 8 %

Die häufigsten Schäden aufgrund dieser Vorfälle waren Akku-, Tasten- und Touchscreenprobleme bis hin zum Ausfall des Barcodelesers.

Hauptgründe für Ausfälle:

Akku-Probleme 38 %

Probleme mit dem Touchscreen 36 %

Gerät funktioniert nicht mehr richtig 32 %

Kaputter Bildschirm 19 %

Tasten reagieren nicht mehr 21 %

Ausfall des Barcodelesers 21 %

Auch wenn die Handheld-Geräte korrekt funktionierten, fanden mobile Mitarbeiter ihre Handhabung auf Grund folgender Nutzungshürden dennoch frustrierend.

Als ärgerlichste Einschränkungen wurden genannt:

Langsamer/ungenauer Barcodeleser 21 %

Nicht mit Handschuhen bedienbar 19 %

Zu schwer 13%

Kurze Akkulaufzeit 20 %

Schlechtes Produktdesign 8 %

Geringe Bildschirmempfindlichkeit 8 %

Die am dringlichsten gewünschten Verbesserungen am Design waren:

Kratzfeste Beschichtung 37%

Gut lesbarer Bildschirm 29 %

Leichte Reinigung 27 %

Hand- oder Schultergurt 25 %

Wärme-reflektierende Beschichtung 24%

Hot-Swap-fähige Akkus 23 %

Würden diese Verbesserungen umgesetzt und ihr Handheld wäre perfekt auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten, dann

hätte das nach Überzeugung der Befragten enorme Produktivitätssteigerungen zur Folge. Nach ihren Schätzungen wären sie im Durchschnitt 42 % produktiver.

Jan Kämpfer, General Manager für Marketing bei Panasonic Mobile Solutions Business Division in Europa, sagt: „Ohne Zweifel verursacht die Arbeit mit derzeitigen Handheld-Geräten bei mobil arbeitenden Mitarbeitern hohen Frust. Diese Probleme demotivieren jedoch nicht nur die Belegschaft, sondern haben auch enorme Auswirkungen auf die Kosten und den Kundenservice der betreffenden Unternehmen.“

Er fährt fort: „In den Branchen, die Handheld-Barcode-Scanner einsetzen, ist der Druck hoch, denn jede Sekunde zählt. Die Arbeitsumgebung ist zudem oft schwierig und exponiert, was sich auf die Zahl der Geräteunfälle und die Ausfallraten auswirkt. Daher ist es wichtiger denn je, dass IT-Entscheider verstehen, welche Faktoren des Gerätedesigns die

größten Auswirkungen auf Mitarbeiter und Unternehmen haben – darunter ein ergonomisches Design für ein minimiertes Gesundheitsrisiko, robuster Schutz und Technologien wie bei Tageslicht lesbare Bildschirme und Hot-Swap-fähige Akkus.“

Eine Zusammenfassung der Studie zu Studie „Handheld Troubles“ kann hier heruntergeladen werden.

TOUGHBOOK N1 im freien Fall (20 MB): https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions/download/image/148081

TOUGHBOOK N1 in Spritzwasser“ (Breitbild): https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions/download/image/143229

TOUGHBOOK N1 in Spritzwasser“ (25 MB): https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions/download/image/143235

Kurierdienste – TOUGHBOOK N1 – Handheld multifunktional: https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions/download/image/265631

Logistik – TOUGHBOOK N1 – Handheld multifunktional: https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions/download/image/133590

TOUGHBOOK N1 Barcodeleser – https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions/download/image/283879

Bildarchiv Panasonic TOUGHBOOK: https://business.panasonic.de/mobile-it-solutions/kundendienst-und-downloads-von-panasonic-computer-product-solutions/bilderarchiv

Weiteres Bildmaterial zur Meldung finden Sie hier.

*Stichprobe: 250 Nutzer in Deutschland

Panasonic bietet Technologien an, die zuverlässig und unsichtbar zusammenarbeiten. Damit können sich Unternehmen vollständig auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren und erfolgreich agieren. Wir sind überzeugt, dass Technologie einfach und zuverlässig funktionieren sollte. Unternehmen sind immer dann am erfolgreichsten, wenn sie sich ganz auf ihre Kunden konzentrieren und sicher sein können, dass ihre Technologie im Hintergrund perfekt zusammenarbeitet. Daher entwickeln wir Produkte und Lösungen, die sich so nahtlos in das Geschäft unserer Kunden integrieren, dass sie nahezu unsichtbar erscheinen – Technologie im Hintergrund, die den Erfolg von Unternehmen antreibt.

Firmenkontakt

Panasonic Marketing Europe GmbH

Marco Rach

Hagenauer Strasse 43

65203 Wiesbaden

0611 235165

marco.rach@eu.panasonic.com

http://www.toughbook.de

Pressekontakt

Panasconic Pressestelle

Patrick Rothwell

Berliner Str. 164

65205 Wiesbaden

0611 7413116

panasonic@finkfuchs.de

http://www.finkfuchs.de