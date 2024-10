Studie: Deutsche bestellen für durchschnittlich 68 Euro im Monat bei Lieferdiensten

Lieferando, Uber Eats und Co. werden in Deutschland immer beliebter

Vor allem 18- bis 34-Jährige greifen für Delivery Services tief in die Tasche

Frankfurt, 25. Oktober 2024_ CGA by NIQ, ein weltweit führendes Daten- und Informationsunternehmen, analysiert in seinem „On Premise Consumer Pulse Report“ regelmäßig Trends und Entwicklungen in der Gastronomie sowie der Food- & Beverage-Branche. Die Ergebnisse zeigen, dass Lieferdienste in Deutschland immer beliebter werden: 56 % der Befragten haben im Juni dieses Jahres bei Lieferando, Uber Eats und Co. geordert. 22 % haben in diesem Monat keine Bestellung aufgegeben und 22 % haben solche Dienste grundsätzlich noch nie genutzt.

Jüngere Generation besonders ausgabefreudig

Dabei sind 2 % der Deutschen sogenannte „Heavy User“: Sie bestellen täglich oder fast täglich bei Lieferdiensten. 7 % bestellen 3- bis 5-mal pro Woche – 11 % ein- bis zweimal pro Woche. Alle zwei Wochen nutzen 17 % der Befragten Lieferando und Co. und 20 % einmal im Monat.

Was ist den Deutschen ihre Pizza, Pasta oder Bowl wert? Durchschnittlich 68 Euro landen monatlich im Warenkorb. Interessant: Vor allem die junge Generation (18 – 34 Jahre) zeigt sich spendabel und investiert durchschnittlich 84 Euro. Die 35- bis 54-Jährigen kommen immerhin noch auf 61 Euro und die Zielgruppe der über 55-Jährigen auf 52 Euro.

Angebote auf Zielgruppen ausrichten

Die Zahlen spiegeln nicht nur die wachsende Abhängigkeit und Präferenz für Lieferdienste wider, sondern auch die unterschiedlichen Konsumtrends in den verschiedenen Altersgruppen. Unternehmen der Gastronomie und der Lebensmittel-Lieferdienste können diese Erkenntnisse nutzen, um ihre Angebote und Marketingstrategien gezielt auf die Bedürfnisse der verschiedenen Verbrauchergruppen auszurichten.

Bilal Kaddouri, Client Solutions Director – Deutschland von CGA by NIQ, sagt: „Diese Trends zeigen eine deutliche Veränderung im Verbraucherverhalten, wobei insbesondere junge Menschen eine hohe Bereitschaft zeigen, für Bequemlichkeit und Vielfalt bei der Essenslieferung zu zahlen. Dies bietet Chancen für Anbieter, ihre Dienstleistungen und Marketingstrategien speziell auf diese Altersgruppen auszurichten, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.“

Zum Report:

Der „On Premise Consumer Pulse Report“ von CGA by NIQ beleuchtet das Konsumverhalten der Verbraucher in Deutschland und soll vor allem Getränkeherstellern und ähnlichen Food- & Beverage-Unternehmen wertvolle Insights liefern. Für den vorliegenden Bericht wurden 1.000 Verbraucher in Deutschland befragt.

Laden Sie den Bericht hier kostenlos herunter und kontaktieren Sie Bilal Kaddouri, Client Solutions Director Deutschland, um mehr über die Möglichkeiten der Verbraucherforschung bei CGA by NIQ zu erfahren.

Über CGA by NIQ

CGA by NIQ liefert aussagekräftige On-Premise-Verbraucherdaten, die den erfolgreichsten Lebensmittel- und Getränkemarken der Welt neue Wachstumsmöglichkeiten aufzeigen. Mit mehr als 30 Jahren erstklassiger Forschung, Daten und Analysen bietet CGA by NIQ den kompletten Überblick.

CGA by NIQ arbeitet mit Lebensmittel- und Getränkelieferanten, Markeninhabern, Großhändlern, staatlichen Stellen, Gaststätten, Bars und Restaurants zusammen, um die Zukunft des On Premise-Erlebnisses zu bewahren und gestalten. Mit dem umfangreichsten und präzisesten Messungen und deren Erkenntnisse bietet CGA by NIQ einen Wettbewerbsvorteil, um erfolgreiche Strategien für On Premise-Unternehmen zu entwickeln.

Firmenkontakt

CGA by NIQ

Christoph Hausel

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 20



https://cgastrategy.com/de/

Pressekontakt

ELEMENT C GmbH

Christoph Hausel

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 20



http://www.elementc.de