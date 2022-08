Hamburg, 26. August 2022 – Der Werbeartikelhändler allbranded versteht sich nicht nur als Verkäufer, sondern auch als Experte auf seinem Gebiet. So hat das allbranded-Team nun eine neue Studie zum Thema „Werbeartikel in Unternehmen und Organisationen“ durchgeführt. Mit Hilfe einer Umfrage wurden verschiedene Aspekte des Themas umfangreich analysiert. Wie wichtig sind Werbeartikel mit Logo heutzutage und zukünftig für Unternehmen & Organisationen? Zu welchen Anlässen sind Werbegeschenke im Einsatz? Welche Eigenschaften sollten sie haben, damit sie positiv wahrgenommen werden? Und welche Rolle spielt COVID-19? Diesen und noch weiteren Fragen rund um das Thema Werbeartikel stellten sich 120 Mitarbeiter:innen verschiedener Unternehmen und Organisationen, mit spannenden Ergebnissen:

1. 80% der Teilnehmer:innen nutzen regelmäßig Werbeartikel in ihrem Unternehmen oder ihrer Organisation und haben erkannt, wie wichtig die haptischen Eigenschaften dieser Werbung in ihrem Business sind.

2. Mehr als 60% der Befragten stufen Werbeartikel in ihre Top 3 der wichtigsten Marketingmaßnahmen ein. Damit konnten Werbegeschenke die digitalen Maßnahmen SEA und SEO übertrumpfen.

3. Ein Großteil der Teilnehmer:innen setzt Werbeartikel ein, um Aufmerksamkeit auf die eigene Marke zu lenken, Sympathiepunkte zu sammeln und neue Kunden und Kundinnen zu akquirieren.

4. Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt in der Werbeartikelbranche mehr Bedeutung. Für einen Großteil der Empfänger:innen spielen nachhaltige Werbeartikel eine entscheidende Rolle.

5. 8 von 10 Teilnehmer:innen gaben an, dass ihre Ausgaben für Werbeartikel in den nächsten drei Jahren gleich bleiben oder steigen werden. Schließlich sind für die Mehrheit der teilnehmenden Personen Werbegeschenke mit Logo heutzutage genauso wie wichtig wie vor der COVID-19 Pandemie.

Diese und weitere spannende Ergebnisse der Umfrage finden Sie in einem detaillierten Whitepaper des Unternehmens.

*Die Umfrage fand online von März bis April 2022 statt. Es wurden 120 Mitarbeiter:innen aus Unternehmen, Institutionen oder Organisationen, anhand von 19 Fragen befragt. Die Teilnehmer:innen sind in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich oder der UK ansässig. Die Datensammlung wurde nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Aktualität oder Vollständigkeit. Es handelt sich hierbei um keine wissenschaftliche Studie.

allbranded ist ein B2B Unternehmen und Marketplace für personalisierbare Werbeartikel. Im allbranded-Onlineshop finden sich mehr als 50.000 Werbeartikel, die individuell mit einem Logo, Motiv oder Slogan bedruckt werden können. Durch die Produktkonfiguration wird die Individualisierung im B2B Bereich von Grund auf erneuert. Nie wieder lange Bestellprozesse, endlich schnelle und einfache Personalisierung! Kunden-Accounts erlauben es Kundinnen und Kunden ganz transparent den Produktionsstatus im Auge zu behalten.

Im Jahr 2011 gründete Geschäftsführer Arne Schubert das Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Damals noch ganz klein, zählt allbranded mittlerweile zu den führenden Anbietern von Werbeartikeln. Mit 9 innovativen Online-Shops in ganz Europa, und auch in den USA, können in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Irland, Frankreich, Spanien und in Schweden die kreativen Werbeträger konfiguriert werden. Das Unternehmen strebt an, mit allbranded künftig führender Anbieter auf dem internationalen Markt für Werbeartikel zu sein.

allbranded vermeidet mit dem vollautomatisierten B2B-Onlineshop und dem angeschlossenen Produktionsnetzwerk unnötige Kosten durch Lager und Zwischenhändler. Dieser Preisvorteil wird direkt an Kundinnen und Kunden weitergegeben. Durch ein ausgeprägtes digitales und technisches Know-how des Teams wird mit verschiedenen Maßnahmen der Onlineshop permanent optimiert. Von diesen Optimierungsmaßnahmen können sich Besucher:innen direkt online überzeugen.

