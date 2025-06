Studie von Box: Der Status Quo von KI in Unternehmen

Bericht zeigt deutlichen Wettbewerbsvorteil durch den strategischen Einsatz von KI

In seinem neuen Report „Box State of AI in the Enterprise“ untersucht Box, Inc. den aktuellen Stand der KI-Einführung und Implementierung in Unternehmen jeder Größe weltweit. Zu diesem Zweck wurden weltweit über 1.300 IT-Führungskräfte befragt. Die Ergebnisse geben einen Einblick, wie Unternehmen auf die Herausforderungen einer KI-orientierten Welt reagieren.

Tag für Tag entstehen neue KI-Modelle, die schneller und effizienter als je zuvor arbeiten. KI verändert die Abläufe von Unternehmen in allen Branchen rasant, ermöglicht eine zunehmende Automatisierung von Arbeitsabläufen und prägt den Wettbewerb. Im Form von KI-Agenten ist sie in vielen Unternehmen bereits sinnbildlich zu einem neuen Mitglied des Teams geworden. Gleichzeitig ist wichtiger denn je, die Hoheit über sensible Informationen zu wahren.

Early Adopter profitieren überdurchschnittlich

Der Bericht zeigt: Mit dem strategischen Einsatz von KI verschaffen sich Unternehmen einen beträchtlichen Wettbewerbsvorteil. Zwar setzen bereits 94 % der Unternehmen eine Art von KI ein, aber nicht alle davon schöpfen ihr Potenzial schon voll aus. Während sich viele Unternehmen noch an grundlegende KI-Tools gewöhnen, erzielen fortgeschrittene KI-Anwender, die KI für Anwendungsfälle wie beispielsweise Prozessautomatisierung einsetzen, im Durchschnitt Produktivitätssteigerungen von 37 %. Damit liegen sie weit vor ihren Mitbewerbern. Insgesamt glauben 70 %, dass KI die kompetitive Landschaft ihrer Branche prägen wird.

KI-Agenten sind schon fast überall im Einsatz

Wenn Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen, dann meist unter anderem in Form von KI-Agenten. Bereits bei 87 % der Befragten ist eine zumindest grundlegende Spielart von Agenten im Einsatz. 41 % nutzen sie darüber hinaus für fortschrittliche, vollständig autonome Abläufe, welche zu deutlich höheren Produktivitätssteigerungen führen. Im Durchschnitt kommen in den Unternehmen dabei 2,3 Modelle verschiedener Anbieter zum Einsatz.

Damit verändern KI-Agenten die Arbeitsweise von Unternehmen schon jetzt erheblich. Ihr Nutzen geht über traditionelle Automatisierung hinaus, indem sie komplexe Aufgaben übernehmen und Unternehmen erlauben, organisatorische Arbeitsabläufe neu zu gestalten. Um ihre Teams auf den Einsatz von und den Umgang mit KI vorzubereiten, setzen die meisten Unternehmen (58 %) auf Upskilling-Maßnahmen.

Mit den neuen Tools kommen allerdings auch neue Sorgen. Für 74 % stellen Datenhoheit und Datenschutz bei der Einführung von KI den Aspekt dar, der am meisten Bedenken hervorruft. Auch deshalb nennen 73 % Datenschutz und Compliance als entscheidenden Faktor, wenn sie neue KI-Tools evaluieren und auswählen.

Mehr Einsatz von KI und Produktivitätsgewinne erwartet

Im Laufe des nächsten Jahres erwarten 90 % der Befragten eine Erhöhung der KI-Budgets ihrer Unternehmen. Sie planen mit einem immer breiteren Einsatz und streben einen höheren ROI an. Im Zuge dessen rechnen 60 % damit, innerhalb von der nächsten zwei Jahre eine KI-Transformation zu durchlaufen. Die Erwartung der Befragten ist, dass die KI in den nächsten Jahren zu Produktivitätssteigerungen von im Durchschnitt 30 % führen wird. Angesichts dessen ist ein möglichst rascher und strategischer Einstieg in die Arbeit mit KI der Schlüssel, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und diesen zu halten.

Alle Ergebnisse der Studie finden Sie unter Box State of AI Report 2025.

Über Box:

Box (NYSE:BOX) ist der führende Anbieter für intelligentes Content Management. Unsere Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Zusammenarbeit zu fördern, den gesamten Lebenszyklus von Inhalten zu verwalten, wichtige Inhalte zu sichern und Geschäftsabläufe mit KI zu transformieren. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für führende globale Unternehmen wie AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Der Hauptsitz von Box befindet sich in Redwood City, Kalifornien, mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Besuchen Sie box.com, um mehr zu erfahren. Und besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Aufgaben zu erfüllen.

