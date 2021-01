77 % der Unternehmen sehen On-Premise All-Flash-Objektspeicherung als kritisch für eine erfolgreiche digitale Transformation

Studie von ESG und Scality: KI und Automatisierung forcieren Nachfrage nach All-Flash Object Storage

Investitionen für KI und Automatisierung steigen. 77 % der Unternehmen sehen On-Premise All-Flash-Objektspeicherung als kritisch für eine erfolgreiche digitale Transformation

München, Deutschland – 27. Januar 2021 – Automatisierung und künstliche Intelligenz erfordern high-performance und high-capacity Storage. Dies wiederum treibt die Popularität von On-Premise All-Flash Object-Storage, und erlaubt damit High-Performance und Sicherheit “at Scale”. Das ist das Ergebnis einer heute von der Enterprise Strategy Group und Scality® veröffentlichten Studie “The Digital Era Is Fueling Adoption of All-flash Object Storage” .

Schon frühere Studien von ESG zeigen, dass KI/ML und Analytics entscheidende Differnzierungsmerkmale sind. So erwarten 64 % der IT-Entscheider eine dementsprechende Erhöhung der Investitionen im Jahr 2021.

Um Herausforderung durch KI zu begegnen, sind IT-Verantwortliche den Studeinergebnissen zufolge dabei, ihre Datenspeichersysteme auf All Flash Objektspeicher umzustellen. Damit bewegen sie sich auf dem Territorium traditioneller Primärspeicherlösungen. All-Flash Object-Storage ermöglicht den schnellen Zugriff auf große Mengen unstrukturierter Daten und unterstützt gleichzeitigt die hohen Arbeitslasten von KI.

Zu den wichtigsten Vorteilen von All-Flash Object-Storage gehören Performance-Verbesserungen von KI/ML-Umgebungen ,Business Intelligence & Analytics, der Infrastruktur sowie eine verbesserte Anwendungsentwicklung.

Scott Sinclair, senior analyst, Enterprise Strategy Group, said: “Digital business initiatives are fueling an increased emphasis on creating, storing and using data. This trend has led to increased adoption of on-premises all-flash object storage. It is early in the adoption phase but will become pervasive. All-flash object storage is well on its way to becoming a foundation of the modern storage ecosystem.”

Paul Speciale, chief product officer, Scality, said: “While the race to access and harness data faster to power AI is on, companies need to ensure they have the most protected, reliable environment. In fact, comprehensive data protection is customers” number one need. Customers are looking for platforms to improve their ability to access and harness data, especially as data sets grow at an average rate of 34% annually. The results from ESG demonstrate the urgency of moving toward solutions that can support organizations” critical applications, AI and ML initiatives.”

Link zur Studie: https://www.scality.com/landing-pages/fuel-your-ai-initiatives/

Über Scality

Scality® ist markführender Anbieter von Software-Defined File and Object Storage Lösungen, die für On-Premises, Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen entwickelt wurden. Wir geben Kunden die notwendige Freiheit und Kontrolle, um in einer datengetriebenen Wirtschaft konkurenzfähig zu bleiben.Scalitywird von Gartner und IDC als Marktführer anerkannt. Folgen Sie uns über @scality und @LinkedIn. Besuchen Sie www.scality.com oder abonnieren Sie unseren Firmenblog SOLVED.

