Studie zeigt: Machine Learning ist in deutschen Unternehmen auf dem Vormarsch

Allerdings fehlen den Unternehmen Expertise und Fachkräfte

Berlin, 30.05.2022 – AllCloud, ein weltweit führender Anbieter von Professional Services im Bereich Data Analytics und Machine Learning, stellt die Ergebnisse der Studie „Machine Learning

in der Produktion“ vor.

Die Studie zeigt deutlich auf, dass Unternehmen das große Potenzial von Machine Learning (ML) im Bereich der Fertigung und Produktion erkannt haben. So plant nahezu jedes zweite Produktionsunternehmen die Optimierung der eingesetzten ML-Systeme. 41 % wollen den Einsatz weiter verstärken und auf andere Bereiche ausweiten. Dafür sprechen viele Gründe: ML-Modelle können beispielsweise maßgeblich den Erfolg eines Unternehmens beeinflussen und entscheidend für die strategische Ausrichtung sein.

Haupteinsatzfelder und -vorteile

Gegenwärtige Haupteinsatzfelder sind Qualitätssicherung und -kontrolle (bei 37 % der befragten Unternehmen), die Logistik und Bestandserweiterung (bei 25 %), die Optimierung des Produktionsprozesses (bei 24 %) und die vorausschauende Instandhaltung (ebenfalls bei 24 %).

Die Vorteile des Einsatzes von ML sind immens. Ein wichtiger Nutzen sind Kostenersparnisse, die bei 45 % der Befragten auftreten. Darüber hinaus geben 42 % an, dass eine Produktionsoptimierung erreicht wurde. 41 % sehen eine Produktivitätssteigerung, 34 % eine Prozessbeschleunigung und 32 % eine Mitarbeiterentlastung durch den Einsatz von Machine Learning.

Gefragte Implementierungspartner

Die Studie zeigt außerdem, dass sich die ambitionierten Pläne der Unternehmen nicht ohne die Hilfe von Implementierungspartnern umsetzen lassen. Lediglich zwei Prozent der Produktionsunternehmen können ihre zukünftigen Pläne im Bereich von ML-Technologien eigenständig umsetzen. Entsprechend geben 98 % der Befragten an, auf externe Dienstleister angewiesen zu sein. Dieser Bedarf liegt in der fehlenden Expertise der Unternehmen im Bereich von ML-Modellen und -Tools und dem Fachkräftemangel begründet. Den befragten Unternehmen fehlt es an Experten, die den Umgang, die Einsatzfelder und die Potenziale von ML-Systemen kennen und für das Unternehmen erschließen können. Auch bei den technischen Bedarfen und der Entwicklung individueller ML-Strategien sind externe Dienstleister unverzichtbar, um den Einsatz von Machine Learning im Industrie- und Produktionsumfeld weiter voranzutreiben.

Die Studie steht hier auf Deutsch zum Download bereit: https://allcloud.io/de/go/marktstudie-ml-in-der-produktion/

AllCloud ist zudem auf Hannover Messe in Halle 5 an Stand A54 als Aussteller (als Partner von AWS) vertreten und steht dort zu Gesprächen über die Studie etc. zur Verfügung.

Methodik: Im Rahmen der vorliegenden repräsentativen Studie, die von der techconsult GmbH verfasst und von der AllCloud GmbH unterstützt wurde, sind im März 2022 über 200 Entscheider aus Unternehmen befragt worden, in denen bereits Machine Learning eingesetzt wird. Dabei wurden folgende Branchen untersucht: Verarbeitendes Gewerbe (44%), Baugewerbe (20%), Energieversorgung (18%), Wasser-, Abwasser- und Abfallentsorgung (8%) und Bergbau (7%). Außerdem wurden die Unternehmensgrößen (250-500 MA (40%), 500-1.000 MA (28%), 1.000-5.000 MA (17%) und mehr als 5.000 MA (15%)) sowie die Position im Unternehmen (CEO (5%), CTO (4%), CDO (10%), CIO (22%), BDM (8%), Data Scientist/Engineer (6%), Leiter Forschung und Entwicklung (8%), Produktionsleiter (26%) und andere Positionen (11%) erhoben.

AllCloud ist ein weltweit aktiver Anbieter von Professional Services und Managed Services, der Unternehmen mit Tools für das Cloud Enablement und die Cloud Transformation unterstützt. Durch eine einzigartige Kombination aus Expertise und Agilität beschleunigt AllCloud das Potenzial von Cloud-Innovationen und hilft Unternehmen, den Wert der Cloud-Technologie voll auszuschöpfen.

Als AWS Premier Consulting Partner, Salesforce Platinum Partner und Snowflake Select Partner hilft AllCloud seinen Kunden, Front- und Backoffice miteinander zu verbinden, indem ein neues Betriebsmodell aufgebaut wird, das es ihnen ermöglicht, die Vorteile von Cloud-Technologie, Daten und Analysen zu nutzen. AllCloud wird durch ein robustes Ökosystem von Technologiepartnern, bewährten Methoden und gut dokumentierten Best Practices unterstützt. Auf diese Weise können Kunden bei jedem Meilenstein auf dem Weg zur Cloud-First-Position in einer sicheren Umgebung operative Spitzenleistungen in der Cloud erzielen.

Mit über 13 Jahren Erfahrung und einem Portfolio von Tausenden von erfolgreichen Cloud-Implementierungen betreut AllCloud Kunden auf der ganzen Welt. AllCloud hat Niederlassungen in Israel, Europa und Nordamerika. www.allcloud.io

Bildquelle: AllCloud