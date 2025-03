Studienkreis verschenkt Lerntipp-Broschüre „Schlauer lernen“

Das Nachhilfeinstitut hilft Schülerinnen und Schülern mit einer neuen Ratgeber-Broschüre, sich Lernziele zu setzen und passende Lernstrategien zu entwickeln.

Schlauer lernen

Studienkreis verschenkt Lerntipp-Broschüre

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu – aber es ist noch Zeit, um gezielt an der Verbesserung der Noten zu arbeiten. Dazu braucht es einen Plan und eine gute Lernorganisation. Das Nachhilfeinstitut Studienkreis hilft Schülerinnen und Schülern mit einer neuen Ratgeber-Broschüre, sich Lernziele zu setzen und passende Lernstrategien zu entwickeln. Das 64 Seiten starke Heft trägt den Titel „Schlauer lernen – 25 Tipps für deinen Schulerfolg“ und kann ab sofort kostenfrei in zahlreichen Niederlassungen des Studienkreises abgeholt werden.

„Die Schülerinnen und Schüler lernen darin praktische Methoden kennen, die sie beim Lernen unterstützen“, erklärt Thomas Momotow vom Studienkreis. „Die 25 Tipps sind in kleine Kapitel gegliedert und lassen sich ganz einfach ausprobieren und in den Lernalltag einbauen.“ Unter dem Motto „Klarheit statt Chaos“ erfahren die Kinder und Jugendlichen, wie sie sich eine optimale Lernumgebung einrichten, wie ein gutes Zeitmanagement aussieht und wozu clevere Lernmethoden wie Mindmapping und Brainstorming gut sind.

Sich besser konzentrieren und Prüfungen gut meistern

Wie kann ich mich trotz Ablenkungen besser konzentrieren? Wie kann ich Klassenarbeiten erfolgreich meistern? Und wie verhalte ich mich am besten in mündlichen Prüfungen? Auf diese und viele weitere Fragen hat der Ratgeber die passenden Antworten. Zudem gibt die Broschüre praxisnahe Tipps zum digitalen Lernen, darunter zum sinnvollen Einsatz von Lernapps, Videos und künstlicher Intelligenz als Lernhilfe.

Die Broschüre steht auch als Download sowie zur Online-Lektüre unter studienkreis.de/lerntipps bereit. Auf der Seite finden sich darüber hinaus viele weitere Lerntipps, Videos und nützliche, weiterführende Links. „Wir erleben in der Nachhilfe häufig, dass Schülerinnen und Schüler nicht nur mit dem Unterrichtsstoff kämpfen, sondern auch Schwierigkeiten mit der Selbstorganisation haben“, berichtet Thomas Momotow. „Darum unterstützen wir sie auch in diesem Bereich, damit sie im Anschluss an die Nachhilfe ihre Schulprobleme möglichst eigenständig lösen können.“

Der Studienkreis gehört als Teil der GoStudent Gruppe zu den führenden privaten Bildungsanbietern in Deutschland – vor Ort und online. Das Unternehmen bietet qualifizierte Nachhilfe und schulbegleitenden Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Schularten in allen gängigen Fächern. Die individuelle Förderung folgt einem wissenschaftlich belegten Lernkonzept. Dies stärkt das Verantwortungsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler gegenüber ihren Lernerfolgen, verbessert das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und hilft ihnen, ihr Potenzial zu entwickeln und zu entfalten. Mit seinen mehr als 900 Standorten gewährleistet der Studienkreis seinen Kundinnen und Kunden ein Angebot in Wohnortnähe und bundesweit professionelle Online-Nachhilfe durch ausgebildete E-Tutoren. Weitere Informationen zur Arbeit und zum Konzept des Studienkreises gibt es unter https://www.studienkreis.de oder gebührenfrei unter der Rufnummer 0800 111 12 12. Kontakt via Social Media: Facebook, Instagram, TikTok, X, LinkedIn, YouTube, Podcast: „Die letzte Reihe“.

GoStudent ist einer der weltweit führenden Nachhilfeanbieter und Bildungsplattformen. Das 2016 in Wien, Österreich, von Felix Ohswald (CEO) und Gregor Müller (COO) gegründete Unternehmen hat mehr als 675 Millionen Euro von Investoren wie Prosus, Left Lane Capital und SoftBank Vision Fund 2 erhalten. GoStudent ist davon überzeugt, dass die Zukunft der Bildung hybrid ist, und hat sein Angebot mit der Übernahme von Seneca Learning, Tus Media und dem Offline-Nachhilfeanbieter Studienkreis erweitert. Gemeinsam haben diese Unternehmen das Ziel, das Beste aus der Online- und Offline-Welt zu vereinen, um das Potenzial jedes Kindes zu erschließen. Mit seinem gesamten Portfolio unterstützt GoStudent jeden Monat mehr als 10 Millionen Familien. Erfahren Sie hier mehr: www.gostudent.org

