StudyLingua Group gewinnt den ST STAR AWARD 2025 London

Kürung zum besten Sprachreise-Veranstalter 2025 in Westeuropa

London, 2. September 2025 – Beim renommierten StudyTravel Star Award 2025 in der Kategorie ST Star Agency Western Europe wurde die StudyLingua Group zum besten Sprachreiseveranstalter in Westeuropa gekürt – ein grossartiger und verdienter Erfolg, der die kontinuierliche Arbeit und das Engagement des gesamten Teams der StudyLingua Group eindrucksvoll würdigt.

Die Auszeichnung wurde am Abend des 30. August 2025 im Rahmen einer festlichen Gala im Grosvenor House in London verliehen. Über 800 Branchenvertreter aus aller Welt nahmen an der Zeremonie teil, die traditionell während der ST Alphe UK Conference stattfindet. Die Awards gelten als die bedeutendsten Ehrungen der Sprachreiseindustrie und werden durch ein einzigartiges Partner-Voting vergeben – Sprachschulen weltweit stimmen für Agenturen.

„Diese Auszeichnung ist eine wunderbare Bestätigung für die Arbeit unseres gesamten Teams und unserer Partneragenturen. Sie zeigt, dass Qualität, Transparenz und persönliche Beratung in der Sprachreisebranche weiterhin höchste Priorität haben“, sagt Simon Marcon, Inhaber der StudyLingua Group.

Die StudyLingua Group vereint vier führende Marken unter einem Dach:

StudyLingua – individuelle Sprachreisen mit Schweizer Qualität

https://www.studylingua.ch

https://www.studylingua.de

Pro Linguis – traditionsreiche Agentur mit über 70 Jahren Erfahrung

https://www.prolinguis.ch

Dialog Sprachreisen – vielfach ausgezeichnete Agentur, seit 40 Jahren in Deutschland

https://www.dialog.de

StL Sprachschulen Zürich & Lugano – eigene Sprachschulen mit Fokus auf Erwachsenenbildung

https://www.rhzsprachen.ch

Mit Angeboten in über 40 Ländern und mehr als 250 Partnerschulen weltweit steht die StudyLingua Group für exzellente Beratung, transparente Preise und höchste Kundenzufriedenheit.

Weitere Informationen zu den diesjährigen Gewinnern finden Sie im offiziellen Beitrag von StudyTravel. https://studytravel.network/magazine/news/0/31636

StudyLingua, das ist die trendige Boutique-Agentur für Sprachaufenthalte weltweit mit Sitz in St. Gallen. Das reiseerfahrene Sprachreise Team setzt sich für individuelle Wünsche ein und stellt massgeschneiderte Programme für die Kunden zusammen. Mit mehr als 200 Partnerschulen weltweit bietet StudyLingua ein grosses Angebot an qualitativ hochwertigen Sprachschulen und exklusiven Destinationen für den perfekten Sprachaufenthalt.

Kontakt

StudyLingua Group

Simon Marcon

Bohl 2

9000 St. Gallen

+41 (0) 71 260 14 20



https://studylingua.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.