Stuntman eröffnet eigene Edelmanufaktur

Stuntman mit eigener Edel Manufaktur.

Was haben rasante Verfolgungsjagden vor der Kamera und die Veredelung von Premium-Senfölen gemeinsam? „Alles dreht sich um Perfektion“!

Mein Name ist Uwe Mansshardt. CEO der Manufaktur Varuna Mitra. In der Film- und Werbebranche bin ich für meine Präzision hinter dem Steuer bei Marken wie Porsche, Ferrari oder Rolls Royce bekannt – eine Eigenschaft, die ich eins zu eins in meine Manufaktur übertragen habe. Dort entstehen keine Massenprodukte, sondern durch Präzision und Handarbeit veredelte Spezialitäten wie Senf-Öle oder exklusiver Senf und Salze.Dass diese Kombination aus „Action am Set“ und „Ästhetik im Glas“ ein Millionenpublikum fasziniert, zeigte jüngst ein Beitrag in der NDR Nordtour, der schon jetzt über 200.000 Zuschauer erreichte.Zur Person:Uwe Mansshardt, Geb. 08.07.75 in Kehl a. Rhein. Seit über 25 Jahren Stuntman und Präzisions Fahrer. Fährt hauptsächlich Prototypen, Hyper Cars und Sportwagen für Marken wie Porsche, Ferrari, BMW, Rolls Royce etc…Er ist jedoch auch Mitgründer und CEO der Edelmanufaktur Varuna Mitra in Sierksrade, Schleswig Hollstein.Somit ist Uwe Mansshardt ständig in zwei Welten unterwegs, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Und genau das macht seine Story so interessant.

Edel Manufaktur für Senf Öl, Senf, Salz und edle Gewürze.

Kontakt

Varuna Mitra GbR

Uwe Mansshardt

Dorfstraße 2

23847 Sierksrade

015156912381



https://varunamitra.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.