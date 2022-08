Stuttgart-Süd: Schwäbische Liegenschaften schließen Kernsanierung von Globalimmobilie in der Böblinger Straße ab

Die Schwäbische Liegenschaften GmbH, Spezialist für die Revitalisierung von Mehrfamilienhäusern, hat die Kernsanierung einer Globalimmobilie mit 12 Wohneinheiten in Stuttgart-Süd abgeschlossen. Die 2- oder 3-Zimmer-Wohnungen und die Dachgeschosswohnung in der Böblinger Straße 181b erstrecken sich auf 42m² bis 69 m². Baubeginn war im Februar 2021. Ein Hauptaugenmerk bei der Revitalisierung der Immobilie lag auf der Schaffung neuen Wohnraums.

Der neoklassizistische Altbau aus dem Jahr 1911 von Georg Friedrich Bihl, einem der bekanntesten Architekten Stuttgarts, verbindet durch die Revitalisierung den Charme vergangener Tage mit den Annehmlichkeiten eines Neubaus. Die denkmalgeschützte Fassade des Altbaus wurde leicht überarbeitet, jedoch in ihrer ursprünglichen Form belassen.

Die Value-Add-Strategie

Im Rahmen der Value-Add-Strategie wurde das Objekt nicht nur revitalisiert, sondern auch neuer Wohnraum erschlossen. So wurde sowohl das Dachgeschoss als auch das Souterrain und das Erdgeschoss, in dem sich eine Bäckerei befand, ausgebaut und somit neue Wohnungen geschaffen. Mit der Value-Add-Strategie verfolgt das Unternehmen das Ziel, Gebäude mit Potenzial zu kaufen, diese nachhaltig und wertsteigernd zu sanieren und anschließend zu bewirtschaften oder zu veräußern. Mit dem Ausbau des Dach- und Erdgeschosses sowie des Souterrains ist das beim Objekt in der Böblinger Straße optimal gelungen. Dank der umfassenden Modernisierungen wurden 110 Quadratmeter zusätzlicher Wohnraum geschaffen.

Revitalisierung von A bis Z

Nicht nur für die neu geschaffenen, sondern auch für die bestehenden Wohnungen wurde das Innere des denkmalgeschützten Mehrfamilienhauses komplett entkernt. Im Anschluss daran wurden Wasser-, Heizungs-, und Elektroleitungen vom Hausanschluss in jede Wohnung neu verlegt. Auch die gesamte Heizungsanlage wurde mit hochwertigen Komponenten ausgetauscht, die für modernsten Komfort und Energieeffizienz sorgen.

Hochklassiges Interieur

Die Wohnungen selbst punkten unter anderem mit durchdachten Grundrissen und denkmalgerechten Bodenbelägen. So wurden beispielsweise die historischen Dielen in den Fluren und im Treppenhaus sowie die Terrazzoböden in den Küchen aufbereitet und erhalten. Moderne Vinylböden, Fliesen und Bäder mit Raindance-Duschanlagen runden das Portfolio ab. Auch bei der Revitalisierung der Innenräume ist es gelungen, Altbau und Neubau in einem Gebäude zu vereinen.

Wohnkomfort im Herzen Stuttgarts

Nicht zuletzt weiß auch die Lage des Mehrfamilienhauses zu überzeugen: Die Haltestelle Bihlplatz der Linie U1, U9 und U34 liegt nur eine Gehminute entfernt. Von hier sind es nur fünf Minuten bis zur Innenstadt. Vor Ort finden die zukünftigen Bewohner von der Apotheke über Ärzte, Restaurants und Schulen bis zum Discounter alle Bedarfe des täglichen Lebens fußläufig vor.

www.pressecompany.de

Kontakt

PresseCompany GmbH

Tim Seitter

Reinsburgstraße 82

70178 Stuttgart

07112388680

tim.seitter@pressecompany.de

http://www.pressecompany.de