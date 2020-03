Europas größtes Versandhaus für Schuhe Übergrössen

Männer und Frauen, die eine Schuhgröße haben, die jenseits des Durchschnitts liegt, haben häufig Probleme Schuhe Übergrössen zu finden, die nicht nur gut passen, sondern auch dem individuellen Geschmack entsprechen. Während viele Shops nur ein sehr eingeschränktes Angebot an extragroßen Schuhen führen, hat sich schuhplus auf Übergrößen spezialisiert und kann seinen Kunden und Kundinnen so ein riesiges Angebot an stylischen Modellen bieten. Zum Sortiment gehören Freizeitschuhe, Sportschuhe, elegante Modelle für besondere Anlässe und natürlich auch Businessschuhe, sodass für jede Gelegenheit das passende Paar gefunden werden kann. Stylische Schuhe Übergrössen für Damen und Herren bei schuhplus.

Europas größtes Versandhaus für Schuhe Übergrössen

schuhplus ist Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrössen. Das Unternehmen liefert seine Modelle in alle europäischen Länder, sodass auch Kunden in den Genuss der Schuhe Übergrössen kommen, die nicht in Deutschland leben. Neben perfekten Passformen legt das Unternehmen außerdem Wert auf faire Preise und eine erstklassige Qualität. Zur Auswahl stehen Schuhe von vielen bekannten Marken sowie von der Eigenmarke.

Schuhe Übergrössen für Damen

Für stilbewusste Damen mit großen Füßen gibt es bei schuhplus Schuhe in den Größen 42 bis 46. Zum Sortiment gehören beispielsweise elegante Pumps und High Heels, die auf Hochzeiten, Taufen oder bei einer eleganten Abendgala die richtigen Begleiter sind. Hinzu kommen feminine Stiefeletten mit und ohne Absatz. Diese Modelle eignen sich hervorragend für einen Büro-Look oder für ein Freizeit-Outfit. Sportive Frauen können hingegen zu stylischen Sneakers greifen und diese mit Jeans, T-Shirt und Bomberjacke kombinieren. Abgerundet wird das Sortiment durch bequeme Hausschuhe und Clogs, sodass es auch für zu Hause die passenden Schuhe Übergrössen gibt.

Extragroße Schuhe für Herren

Auch die Herren der Schöpfung finden bei Schuhplus genau das richtige Schuhwerk für verschiedene Gelegenheiten. Die exklusiven Businessschuhe aus dem Online Shop zeichnen sich durch ein elegantes Erscheinungsbild aus. Sie passen hervorragend zum stilvollen Anzug. In der Freizeit können Männer mit großen Füßen hingegen zu sportiven Sneakern oder lässigen Zehentrennern greifen. Auch einige stylische Boots stehen zur Auswahl. Im Online Shop gibt es Herrenschuhe in den Größen 46 bis 54.

Online bestellen oder im Outlet kaufen

Der Online Shop von schuhplus gibt Kunden die Möglichkeit die Schuhe bequem von zu Hause aus zu bestellen und an die Wunschadresse liefern zu lassen. Sollte ein Schuh einmal doch nicht passen, kann er natürlich zurückgesendet und ausgetauscht werden. Zudem können Kunden auch eines der drei Fachgeschäfte des Unternehmens besuchen. Diese befinden sich in Dörverden, in Kaltenkirchen und im Saterland. Hier können die extragroßen Schuhe bequem vor Ort anprobiert werden.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.