Stylo Arts UG veröffentlicht Sawepo – ein Rundum-sorglos-Paket für WordPress Seiten

Jeder der eine Webseite betreibt weiß, dass mehr dahintersteckt, als alle paar Monate einen Text zu ändern. Wer dafür sorgen will, dass seine Seite von Besuchern gefunden und entdeckt werden kann, muss sich schon über mehr Gedanken machen. Mit Sawepo veröffentlicht die Stylo Arts UG einen hilfreichen All-in-one-Service für Betreiber von WordPress Seiten, aber was gehört alles zu so einer Rundum-sorglos-Betreuung?

Immer das neueste Update:

Updates klingen beim ersten Hören großartig. Sie können allerdings auch Schwierigkeiten mitsichbringen. Nicht nur für WordPress selbst gibt es regelmäßig Updates, sondern auch für alle darin implementierten Plugins. Wer diese Plugins nicht regelmäßig auf Aktualisierungen prüft läuft Gefahr, eine nicht funktionstüchtige Seite vorzufinden. Eine fehlerhafte Installation des Updates kann die gesamte Seite temporär außer Gefecht setzen. Sawepo sorgt dafür, dass die Seite immer auf dem neuesten Stand und dadurch voll funktionstüchtig ist. Dadurch können sich sogar die Rankings verbessern.

Hosting und ein fester Ansprechpartner:

Sawepo ermöglicht es Webseitenbetreibern, den technischen Aspekt der Webseite zuverlässig auszulagern. Für jeden Kunden gibt es einen dedizierten Ansprechpartner, der garantiert, dass die Seite zuverlässig funktioniert, denn auch das Hosting wird von Sawepo übernommen.

Ladezeitoptimierung:

In SEO-Kreisen ist es schon lange bekannt, aber auch darüber hinaus wissen Betreiber von WordPress Seiten mittlerweile, dass die Geschwindigkeit der Seite nicht nur für die Besucher, sondern auch für die Suchmaschinenoptimierung eine essentielle Rolle spielt. Auch hier greift Sawepo dem Webseitenbetreiber unter die Arme, denn es sorgt für bessere Ladezeiten und macht die Seite damit für Suchmaschinen und Nutzer attraktiver.

Schutz vor Malware:

Eine Komponente, die in einem Rundum-sorglos-Paket ebenfalls nicht fehlen darf, ist der Schutz vor Malware. Auch diese Aufgabe erfüllt Sawepo. Bösartige Software ist nicht nur eine Gefahr für deine Webseite, sondern auch für die Kundendaten, die darauf gespeichert sind. Sawepo schützt die WordPress Seiten seiner Nutzer und deren Kundendaten vor Hackerangriffen und Viren.

On-Page SEO Maßnahmen:

Nicht nur mit der Pagespeed Optimierung hilft das Rundum-sorglos-Tool dem Webseitenbetreiber in Sachen SEO. Sawepo führt on-page Optimierungen an der Seite durch, die dafür sorgen, dass bessere Ergebnisse bei relevanten Suchmaschinen Anfragen erreicht werden.

Immer auf dem neuesten Stand:

Sawepo sorgt dafür, dass die Inhalte auf der Seite immer aktuell sind. Der Webseitenbetreiber muss also keine Zeit damit verlieren, sich mit WordPress zu beschäftigen und immer wieder neue Inhalte einzupflegen.

Sawepo.de bietet WordPress Wartungs & Webseitenpflege -Pakete an. Ziel ist es, dem Nutzer ein Rundum-sorglos-Paket anzubieten und vollständige Transparenz. Der Kunde zahlt eine monatliche Pauschale und dadurch werden alle arbeiten an der Website abgedeckt. So spart sich der Kunde überraschende Kosten durch Wartungsarbeiten bei Problemen und hat immer einen Ansprechpartner, wenn es die Website geht.

