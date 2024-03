Süß und vegan! Laden im Auftrag der Vonovia vermittelt

Frank Hoffmann Immobilien vermietet neue Filiale an Cakeshop-Kette in Hamburg

Hamburg-Winterhude | Im Auftrag der Vonovia SE vermittelte Frank Hoffmann Immobilien erfolgreich ein Ladenlokal in Hamburg. Neue Mieterin der 136 m² großen Gesamtfläche ist die Kjeks GmbH, die hier einen neuen veganen Cakeshop in der Hansestadt eröffnen wird. Das Unternehmen hat sich auf den Verkauf und Versand von süßen und veganen Backwaren spezialisiert. Neben Verkaufsfilialen in der Schanze und in Hamm eröffnet das Unternehmen in Kürze einen Shop in Winterhude. Hier wird das Angebot um Frühstücksmöglichkeiten erweitert.

Frank Hoffmann Immobilien vermittelt erfolgreich Wohn- und Gewerbeimmobilien in Hamburg und Schleswig-Holstein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden umfassende Beratung und Service. Suchen Sie eine geeignete Gewerbeimmobilie in Hamburg und Umgebung? Dann hinterlegen Sie gern Ihre Wünsche in unserem Suchprofil.

Wir melden uns, sobald wir etwas Passendes in unserem Portfolio haben.

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Marktwerteinschätzungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

