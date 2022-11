SugarCRM Customer Breakthrough Award 2022: Gleich zwei Auszeichnungen für Insignio und Kunden

CRM-Experten werden mit ihrer Arbeit für quirion und Bejo Zaden als Winner prämiert

Kassel, 11.11.2022 – Beim diesjährigen SugarCRM Customer Breakthrough Award war die Freude bei Insignio gleich doppelt groß. Ihr Kunde quirion AG konnte mit einem Projekt, das die CRM-Experten betreuen, die Auszeichnung in der Kategorie Marketing Excellence verzeichnen. Zusätzlich holte Insignio in der Kategorie Technology Partnership den Award, der besondere Partnerschaften zwischen Kunde und Dienstleister prämiert, gemeinsam mit Bejo Zaden B.V. nach Hause. Mit dem Customer Breakthrough Award prämiert SugarCRM weltweit Kunden und Partner, die die Sugar-Plattform nutzen, um bahnbrechende Customer Experiences und Geschäftswachstum zu erzielen.

Den Award in der Kategorie Marketing Excellence erhielt die quirion AG ( www.quirion.de/) für ein Sugar-Projekt, das von Insignio umgesetzt wurde und kontinuierlich betreut wird. Der Berliner Robo-Advisor nutzt die Produkte Sugar Market und CRM, um Marketing und Kommunikation zu automatisieren, die Konversionsraten zu steigern, Geschäftsprozesse zu integrieren und Vertriebs- und Marketingprozesse eng aufeinander abzustimmen. Insignio unterstützte seinen Kunden bei der reibungslosen Implementierung und Integration von Sugar in die bestehenden Systeme, um so einen optimalen Return on Investment zu generieren.

Für ihre gewinnbringende Partnerschaft gab es in der Kategorie Technology Partnership einen Award für Insignio und Bejo Zaden B.V. ( www.bejosamen.de/). Dem internationalen Hersteller von Gemüsesaatgut gelang dank dieser Zusammenarbeit die globale Migration und Standardisierung von bislang 17 Unternehmen innerhalb der Sugar-Plattform. Künftig soll zudem unter der strategischen Führung von Insignio auch das Kundenmanagement durch Sugar-Lösungen weiter optimiert und das Sugar Ökosystem auf insgesamt 30 internationale Bejo-Standorte ausgeweitet werden. Da diese Kategorie 2022 neu eingeführt wurde, ist Insignio der erste Sugar Dienstleister, der diese Auszeichnung erhält.

„Wir gratulieren allen Gewinnern des SugarCRM Breakthrough Award“, so Chris Pennington, Chief Customer Officer, SugarCRM. „Es ist ihnen herausragend gelungen, ihre einzigartigen Geschäftsanforderungen mithilfe der Sugar-Plattform zu unterstützen und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu fördern. Zu den Preisträgern zählt eine breite Palette von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Use Cases. Ich fühle mich geehrt, die Gewinner dafür auszuzeichnen, dass sie die Plattform ihre Arbeit erledigen lassen.“

„Mit SugarCRM genießen wir bereits über 15 Jahren eine lange und einzigartige Partnerschaft und können in unserer gemeinsamen Historie auf unzähliche spannende Projekte zurückblicken. Insofern sind wir besonders stolz, nun den Technology Partnership Award als erster Sugar-Dienstleister in EMEA zu erhalten – ganz besonders gemeinsam mit unserem Kunden Bejo Zaden, mit denen uns eine enge und beispiellose Partnerschaft verbindet.“ , so Mirco Müller, Geschäftsführer und Mitgründer von Insignio.

Über Insignio CRM:

Insignio CRM ( www.insignio-crm.de/) , Teil der OPEN Digitalgruppe, verbindet seit mehr als 15 Jahren Marketing-, Vertriebs- und Service-Know-how mit dem Ziel, Unternehmen bei der Optimierung des Kundenmanagements strategisch und beratend zu unterstützen. Viele hieraus hervorgegangene Kundenprojekte sind preisgekrönt. Insignio zählt zu den größten und leistungsstärksten Vertretern von SugarCRM in Europa.

Über OPEN:

OPEN ( www.open.de/)ist eine neue Digitalgruppe mit 250 Mitarbeitern in Berlin, Köln, Hamburg, Kassel und Frankfurt. Mitglieder von OPEN sind Interlutions, Shanghai.Berlin und Insignio. Mit ihnen vereinen sich Spezialisten für Web-Entwicklung, Story & Kommunikation, CRM und digitalem Vertrieb. Experten aus den Bereichen Strategie, Technologie, Kreation und datengetriebenem Marketing arbeiten als ein Team für Kunden, wie Mercedes-Benz, HDI.global, Fraport, SAMSUNG, AUDI und RTL. Unser Collaborations-Ansatz leitet sich von der Erfolgsgeschichte der Open-Source- Bewegung ab – denn gemeinsam sind wir stärker, für den Erfolg unserer Kunden.

