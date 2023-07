Summer in the city: Hohe Temperaturen und hohe Mieten im Dachgeschoss?

Wo in deutschen Städten mit den meisten Sommertagen die höchsten Mieten für Dachgeschosswohnungen fällig werden

(Leipzig, 11. Juli 2023) Mit dem Einzug des Sommers kehrt auch die Hitze in unsere Wohnungen zurück. Besonders im Dachgeschoss spüren Mieter die unangenehme Wärmeentwicklung, die durch die hohen Temperaturen im Inneren entsteht. Vor diesem Hintergrund untersucht die aktuelle GeoMap-Analyse die Sommertage in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern und die Mietpreise für Dachgeschosswohnungen von Juni 2022 bis Juni 2023. Die Ergebnisse zeigen, dass Münchner Mieter mit durchschnittlich 19,1 Euro pro Quadratmeter Mediankaltmiete am tiefsten in die Tasche greifen müssen. Darmstadt und Mannheim weisen hingegen die höchste Anzahl an Sommertagen auf.

Mehr als die Hälfte der 80 untersuchten Städte verzeichneten im Jahr 2022 über 60 Tage mit einer Lufttemperatur von über 25 Grad Celsius, sogenannte Sommertage.

Allen voran liegt Darmstadt mit 93,1 Sommertagen im Jahr 2022, wobei deren Anzahl von 2021 auf 2022 um 70,1 Prozent gestiegen ist. Knapp dahinter liegt Mannheim mit 93,02 Sommertagen im Jahr 2022, was einem Anstieg von 64,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Kiel verzeichnete im Jahr 2022 die geringste Anzahl an Sommertagen mit nur 27 Tagen, gefolgt von Rostock mit 29,7 Sommertagen.

Im nächsten Schritt der GeoMap-Analyse wurde die durchschnittliche Mediankaltmiete für Dachgeschosswohnungen in den Top 10 der sommerlichsten Städte in Deutschland untersucht.

In Darmstadt, der Stadt mit den meisten Sommertagen, lag der Mietpreis für Dachgeschosswohnungen von Juni 2022 bis Juni 2023 bei 12,0 Euro pro Quadratmeter. Mit 93,0 Sommertagen im Jahr 2022 zahlten Mieter in Mannheim 10,4 Euro pro Quadratmeter für Dachgeschosswohnungen.

München verzeichnet mit 19,1 Euro pro Quadratmeter den höchsten Medianmietpreis für Dachgeschosswohnungen unter den 80 untersuchten Städten. Auf dem zweiten Platz folgt die Hauptstadt Berlin, wo Mieter im Jahr 2022 mit 14,4 Euro pro Quadratmeter Wohnraum rechnen mussten.

