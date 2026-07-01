Summerweek 7=6 in der Vitalquelle Montafon

Sieben Nächte genießen, nur sechs bezahlen

Eine Woche voller Bergmomente, Wellness und Genuss: Mit dem Angebot „Summerweek 7=6 im Montafon“ lädt die Vitalquelle Montafon in Schruns zu einer sommerlichen Auszeit mit attraktivem Urlaubsvorteil ein. Gäste genießen sieben Übernachtungen und bezahlen nur sechs Nächte.

Urlaubsangebot buchen

Das Angebot ist in ausgewählten Sommerzeiträumen buchbar: vom 28.06. bis 05.07.2026, vom 09.07. bis 16.07.2026 sowie vom 27.07. bis 03.08.2026. Die Summerweek 7=6 ist ab 925,50 Euro pro Person verfügbar und verbindet erholsame Urlaubstage mit alpiner Leichtigkeit im Montafon.

Ob aktive Stunden in der Natur, entspannte Momente im Wellnessbereich oder genussvolle Kulinarik im Hotel: Die Vitalquelle Montafon bietet den passenden Rahmen für alle, die den Sommer in Vorarlberg bewusst erleben möchten. Die umliegende Bergwelt lädt zum Wandern, Entdecken und Durchatmen ein, während das Haus nach aktiven Tagen Raum für Ruhe und Regeneration schenkt.

Urlaubsangebot buchen

Besonders attraktiv ist der klare Preisvorteil: Wer sieben Nächte bleibt, bezahlt nur sechs. Damit eignet sich das Angebot ideal für Gäste, die ihren Sommerurlaub verlängern, mehr Zeit in den Bergen verbringen und gleichzeitig sparen möchten.

Das Angebot „Summerweek 7=6 im Montafon“ auf einen Blick:

Reisezeiträume: 28.06.–05.07.2026, 09.07.–16.07.2026 und 27.07.–03.08.20267 Übernachtungen7 Nächte genießen, nur 6 Nächte bezahlenAb 925,50 Euro pro PersonSommerurlaub im MontafonIdeal für Wellness, Genuss und aktive Urlaubstage in VorarlbergMit der „Summerweek 7=6 im Montafon“ schafft die Vitalquelle Montafon ein Angebot für alle, die den Bergsommer in Schruns entspannt, genussvoll und mit einem besonderen Vorteil erleben möchten.

Urlaubsangebot buchen

Willkommen in unserem Wohlfühlresort im Herzen des Montafons! Mit natürlicher Herzlichkeit und Aufmerksamkeit möchten wir Ihren Aufenthalt unvergesslich schön gestalten. Die familiäre Führung unseres Hauses bürgt für höchste Qualität und liebevolle Betreuung. Erleben Sie unvergessliche Urlaubsfreuden in unserem Resort

Schruns, nur 12 Kilometer von der Autobahn-Abfahrt entfernt, bildet den idealen Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten. Erleben Sie die Alpen hautnah – die atemberaubende Kulisse rund um das Hotel Vitalquelle bietet unzählige Möglichkeiten.

Unsere erstklassige und mehrfach ausgezeichnete Küche wird Sie täglich verwöhnen. Genießen Sie ein Haus der Spitzenklasse und lassen Sie sich von kulinarischen Träumen begleiten.

Ihre Familie Netzer

& das gesamte Team der Vitalquelle

Firmenkontakt

Vitalquelle Montafon

Marion Netzer

Außerlitzstr 80

6780 Schruns

+43 5556 77049



http://w.vitalquelle.at

Pressekontakt

NEW MEDIA

Lorena Schneider

Schollstraße 3

82131 Gauting

+49 (0)89 / 55 29 88 78

+49 (0)89 / 55 29 88 79



http://www.new-media-design.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.