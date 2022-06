Sumsub hat eine GPS-basierte Proof-of-Adress-Verifizierung eingeführt

Sumsub, ein globaler KYC-, KYB- und AML-Compliance-Anbieter, bietet eine neue Funktion an Adressverifizierung schneller, sicherer und benutzerfreundlicher.

Berlin, 30. Juni 2022 – Sumsub, ein Technologieunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, die Vorschriften einzuhalten und digitalen Betrug zu bekämpfen, hat kürzlich eine GPS-basierte Verifizierung zu seiner Proof-of-Adress-Lösung hinzugefügt. Diese neue Funktion richtet sich in erster Linie an den Fintech-Markt, wo Unternehmen häufig verpflichtet sind, den Wohnsitz der Benutzer zu überprüfen. Indem sie sich für GPS-basierte Technologie entscheiden, anstatt physische Dokumente zu durchsuchen, können Unternehmen Adressen so schnell und bequem wie möglich überprüfen und so die Erfolgsquote hoch halten.

Die Verifizierung des Standard-Adressnachweises oder PoA kann problematisch sein. Traditionell ist PoA bestätigt durch Vorlage von Dokumenten wie Kontoauszügen, Stromrechnungen, Wählerregistrierung,

Rechnungen von Mobilfunkanbietern usw. Einige dieser Dokumente haben keine Sicherheitskennzeichnung bzw. Fotos, was sie zu Hauptzielen für Fälschungen macht. Außerdem sind viele dieser Dokumente nicht standardisiert und erfordern möglicherweise zusätzliche Überprüfungen, was zu einer längeren Onboarding-Zeit und,folglich niedrigere Bestehensquoten.

Dennoch verlangen die Aufsichtsbehörden im Krypto- und Handelssektor, dass Unternehmen den Benutzer bestätigen Adressen. Andernfalls kann es zu hohen Bußgeldern oder, schlimmer noch, zu Geld kommen Geldwäsche und andere Finanzverbrechen bleiben unentdeckt.

Wie können Unternehmen also die Benutzerkonversion hoch halten und gleichzeitig die Vorschriften vollständig einhalten? Das GPS-basierte PoA von Sumsub ist die Antwort. Mit dieser neuen Funktion können Unternehmen schnelle, einfache und sichere Adressverifizierungsabläufe für globale Kunden in Übereinstimmung mit allen geltenden regulatorischen Anforderungen erstellen.

„Zunächst bittet das System den Benutzer um Zugriff auf seine Geolokalisierung, um die DSGVO-Anforderungen zu erfüllen. Dann erkennt es den Standort des Benutzers mithilfe von GPS, Wi-Fi-Positionierung und Trilateration von Mobilfunkmasten, um das genaueste Ergebnis zu liefern“, erklärt Peter Sever, Mitbegründer und Chief Strategy Officer bei Sumsub. – „Falls der Benutzer seinen Standort nicht teilen möchte oder sein Gerät kein GPS unterstützt, ist es möglich, auf einem anderen Gerät fortzufahren oder einen traditionellen PoA-Verifizierungsprozess durch Hochladen von Dokumenten zu durchlaufen. Die Verwendung von Geolokalisierung für die PoA-Überprüfung erhöht die Konversionsraten erheblich, da dieser Schritt mit nur wenigen Klicks durchgeführt werden kann. Es beschleunigt auch den Verifizierungsprozess, da die Lösung automatisch feststellt, ob die Adresse auf die Liste der ausgeschlossenen Länder fällt.“

Wichtig ist, dass die IP-basierte Geolokalisierung für Compliance-Zwecke möglicherweise nicht ausreicht. Deshalb Sumsub bevorzugt den gerätebasierten Ansatz, der stattdessen GPS-Geolokalisierungsdaten verwendet.

Alles in allem ermöglicht die GPS-basierte Adressverifizierung Sumsub-Kunden PoA-Prüfungen durchzuführen sofort, wobei die Option zur dokumentenbasierten Verifizierung offen bleibt. Dadurch entsteht ein optimale Benutzerüberprüfungserfahrung bei gleichzeitig hohen Erfolgsquoten.

Über Sumsub

Sumsub ist ein internationales Technologieunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, Online-Kunden einzubinden und die AML/KYC/KYB-Vorschriften mit KI-gesteuerten Identitätsprüfungstools einzuhalten. Es verwendet forensische Betrugsbekämpfungssoftware, um die Identitätsprüfung für Kunden schnell, sicher und transparent zu machen.

Das Geschäftsmodell von Sumsub basiert auf der Anpassung von Verifizierungs- und Identifizierungsdiensten an globale Compliance-Anforderungen. Dank eines starken internen Compliance-Teams hat sich Sumsub zu einem führenden Unternehmen in diesem Sektor entwickelt und hilft Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften in über 220 Ländern und Gebieten. Die Methodik des Unternehmens folgt den FATF-Empfehlungen – dem internationalen Standard für AML/CTF-Regeln. Sumsub ist als ASP von CySec lizenziert.

Sumsub bietet eine anpassbare All-in-One-Lösung, die Benutzer unabhängig von ihrer Sprache oder ihrem Standort verifiziert und Unternehmen dabei unterstützt, schneller auf internationale Märkte zu skalieren und globale Compliance-Anforderungen effizienter einzuhalten. Die Plattform ist einfach anpassbar und bietet eine breite Palette von Lösungen, von der vollautomatischen Identitätsprüfung bis hin zur agentengestützten Prüfung.

Sumsub hilft Unternehmen, einen risikobasierten Ansatz zu implementieren und sowohl globale als auch lokale regulatorische Anforderungen (FATF, FINMA, FCA, CySEC, MAS) zu erfüllen. Alle Daten werden auf Amazon-Servern in der EU gespeichert.

Sumsub provides an all-in-one technical and legal toolkit to cover KYC/AML needs. It is a single powerful platform to convert more customers, speed up verification, reduce costs and fight digital fraud

Kontakt

Sumsub

Natalie Stein

Scharnhorststrasse 8B

10115 Berlin

+44 20 3882 7770

dach@bmb-agency.com

https://sumsub.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.