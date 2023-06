Sun Siyam Resorts macht Malediven familienfreundlich

Attraktive Kosten und Erlebnisangebote für Kinder und Jugendliche

Neu-Isenburg – 22. Juni 2023. Die Sun Siyam Resorts betreiben sechs private Insel Resorts (fünf auf den Malediven, eines an der Ostküste von Sri Lanka). Natürlich ziehen diese wunderschönen Resorts mit ihren weißen Sandstränden und romantischen Sonnenuntergängen Paare und Ruhesuchende magisch an. Die Sun Siyam Resorts gehen allerdings ganz bewusst auch neue Wege. Auf den Resortinseln Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Olhuveli und der erst 2012 eröffneten Siyam World bieten sie eine Vielzahl von Aktivitäten und Ausflügen, die Kinder und Jugendliche ganz aktiv einbinden und auch finanzielle attraktive Angebote für Eltern anbieten.

Familienfreundliche Kosten

Gehören die Sun Siyam Resorts ohnehin trotz ihrer umfangreichen Leistungen und hochwertigen Ausstattung zur Kategorie „affordable luxury“, gerade für Familien bieten sie attraktive Angebote: In allen Resorts wohnen und essen bis zu zwei Kinder unter 12 Jahren bei gleicher Verpflegung wie ihre Eltern kostenlos, auf Iru Fushi und Olhuveli sogar Kinder unter 15 Jahren.

Kinderclubs auf Olhuveli und Iru Fushi

Alle Kinderclubs sind kostenlos. Der Kinderclub auf Olhuveli ist speziell darauf ausgerichtet, Kindern unter 12 Jahren ein unterhaltsames, authentisches maledivisches Erlebnis zu bieten. Es gibt traditionelle Tanzkurse aber auch Sprachunterricht, der den Kindern richtig Spaß macht – können sie doch dann vor ihren Eltern mit den Angestellten ein paar Worte wechseln und damit so richtig angeben.

Im Iru Fushi, ebenfalls mit eigenem Kinderclub, sind die größeren Villen zudem ideal neben dem Familienpool gelegen, wo eine Seilrutsche den Adrenalinspiegel der Kinder in die Höhe treibt.

Nemo finden

In einer geschützten Lagune auf Iru Fushi können Familien zwischen Hunderten von Clownfischen schwimmen, um ihren ganz eigenen Nemo zu finden. Dieses Riff ist mit einem Seil ausgestattet, an dem sich die Kinder festhalten können, und bietet einen idealen Einstieg ins Schnorcheln und tolle Fotomotive.

Siyam World – Spielwiese Familien

Siyam World liegt auf dem Noonu-Atoll und ist das neueste Mitglied der Sun Siyam Resorts. Siyam World bietet eine Vielzahl von Zimmertypen, darunter solche mit bis zu sechs Schlafzimmern und direktem Zugang zur Lagune über eine private Rutsche. Ein Aufenthalt auf Siyam World bedeutet, die Malediven auch einmal ganz anders zu erleben, mit vielen sportlichen Aktivitäten, dem größten schwimmenden Wasserpark und der einzigen Pferderanch der Malediven.

Der größte schwimmende Wasserpark auf den Malediven

Siyam Water World – der größte schwimmende Wasserpark auf den Malediven – ist Garantie dafür, dass sich Kinder aber auch Jugendliche (und ehrlich gesagt auch Erwachsene) so richtig austoben können. Dafür sorgen Rutschen, Hindernisse, Wassertrampoline und Kletterwände.

Fußball Camps und Kinderyoga

Siyam World erstreckt sich über 54 Hektar, was der Größe von mehr als 100 Fußballfeldern entspricht, und das Resort verfügt über ein eigenes internationales Fußballfeld sowie weitere kleinere Fußballfelder. Fußballfans können hier ihr Können unter Beweis stellen und sogar an einem der wöchentlich stattfindenden Turniere teilnehmen. Und regelmäßig gibt es auch Fußball-Camps mit international bekannten Fußballstars

Früh übt sich, wer eine Yogimeisterin oder ein Yogimeister werden will – oder einfach lernt, wie man entspannt und gleichzeitig seinen Körper stärkt. Dazu gibt es auch spezielle Kurse für die Kleinen.

Zumbini

Auf Siyam World gibt es auch Zumbini Klassen – die Mütter (und Väter) gerne mitbesuchen können. Durch die Kombination von Musik, Bewegung und Spiel werden Kinder und Jugendliche mit Musik, Tanz und pädagogischen Hilfsmitteln begleitet. Die Kurse zielen darauf ab, Emotionen, kognitive Fähigkeiten, den Gleichgewichtssinn und soziale Fähigkeiten zu fördern – und das Gefühl für den richtigen Rhythmus.

Spielerisch Respekt vor der Natur lernen

Die Kidz World auf Siyam World zeigt Kindern zwischen vier und 12 Jahren die faszinierende Tierwelt der Malediven, von exotischen Vögeln bis hin zu den herrlich gruseligen Fledermäusen. Im Junior-Meeresbiologen-Programm lernen sie alles über Meerestiere und damit auch großen Respekt vor diesen Lebewesen.

Zeit für sich und Zeit mit der Familie

Gerade im Urlaub freuen sich Eltern darüber, auch einmal Zeit für sich zu genießen. Während die jüngeren Gäste in den Kidzclubs Lesezeichen basteln, sich bunt bemalen und verkleiden oder Muscheln bemalen, können die Eltern bei einem traditionellen maledivischen Kochkurs Einblick in die lokale Kultur gewinnen aber auch zu zweit Parasailing betreiben. Gemeinsam können dann alle im Rahmen des Sun Siyam Cares Programms an einer Baumpflanzaktion mit der Natur in Kontakt treten.

Für die so wichtige Familienzeit können sich alle zusammen beim Reiten in Siyam World versuchen oder eine der vielen Wassersportarten ausprobieren, um die Malediven vom Wasser aus zu erkunden – ob beim Tauchen in Olhuveli, Paddleboarding in Siyam World und Schnorcheln in Iru Fushi.

Durch den direkten Zugang zu einer Reihe von ruhigen, weil von Felsen umschlossenen Lagunen können die Olhuveli-Familien-Gäste wunderbar gemeinsam alle möglichen Wassersportarten ausüben oder einfach auch einmal ausprobieren – vom Kitesurfing-Kurs mit einem erfahrenen Lehrer bis zum Tauchen nach einem Schiffswrack – nur einen kurzen Boots-Ausflug entfernt.

Es gibt auf den Inseln von Sun Siyam Resort noch viele Aktivitäten zu erleben. Auch saisonale Angebote wie beispielsweise zu Ostern und Weihnachten bieten viele Möglichkeiten für die ganze Familie.

Die Pressemitteilung zum Download und Bildmaterial finden Sie über die Newsseiten von noble kommunikaton hier

Website Sun Siyam Resorts

ÜBER SUN SIYAM RESORTS

Seit der Eröffnung des ersten Resorts auf den Malediven (Sun Siyam Vilu Reef) im Jahr 1998 ist das Portfolio der Sun Siyam Resorts auf sechs luxuriöse Privatinseln angewachsen und hat im Oktober 2021 die Eröffnung seines jüngsten Mitglieds – Siyam World – gefeiert.

Die Resort-Kollektion umfasst ein 4-Sterne-Resort (Sun Siyam Olhuveli) und vier 5-Sterne-Resorts (Sun Siyam Iru Fushi, Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef und Siyam World) auf den Malediven sowie ein Boutique-Strandresort an der Ostküste von Sri Lanka (Sun Siyam Pasikudah).

Jedes Resort präsentiert seine idyllische Lage und seinen Charakter durch ein maßgeschneidertes Programm von Insel- und Unterwassererlebnissen, von wechselnden Aufenthalten internationaler Köche bis hin zu Meeresabenteuern.

Im Besitz und unter der Leitung der Sun Siyam Group – einem 1990 gegründeten Privatunternehmen – spiegeln die Resorts die legendäre maledivische Gastfreundschaft und den visionären Eigentümer und Geschäftsführer der Gruppe, Ahmed Siyam Mohamed, wider.

Um mehr über die Sun Siyam Resorts zu erfahren, besuchen Sie www.sunsiyam.com oder folgen Sie den Resorts auf Facebook, Instagram oder Twitter. BILDMATERIAL HIER (Copyright Sun Siyam)

Kontakt

noble kommunikation GmbH

Stephanie Bräuer

Luisenstraße 7

63263 Neu-Isenburg

004917610513806



http://www.noblekom.de

Bildquelle: Sun Siyam Resorts