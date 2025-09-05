Sunbelt Dominicana – Immobilienchancen in der Dominikanischen Republik

„Camino del Sol“ in Cabarete: Schweizer Standards, karibisches Potenzial

Mit dem Immobilienprojekt „Camino del Sol“ bietet die Sunbelt Dominicana Schweiz AG europäischen Anlegern eine neue Möglichkeit, vom dynamischen Immobilien- und Tourismussektor der Dominikanischen Republik zu profitieren. Das exklusive Bauvorhaben in Cabarete umfasst drei Gebäude mit 30 Apartments auf einem 3.106 m² großen Grundstück in direkter Strandlage.

Für Investoren sieht das Unternehmen ein Private Placement ab CHF 100.000 vor. Die Konditionen: 10 Prozent Verzinsung pro Jahr, halbjährliche Auszahlung, Laufzeit bis 31. Dezember 2028. Ab einem Investment von CHF 100.000 ist zudem eine grundbuchrechtliche Besicherung möglich. Der prognostizierte Gewinn des Projekts liegt bei rund 6,5 Millionen US-Dollar.

„Die Nordküste der Dominikanischen Republik bietet derzeit einen außergewöhnlichen Investitionscase“, erklärt Joelkis Rosario, Verwaltungsratspräsident der Sunbelt Dominicana Schweiz AG. „Moderate Einstiegspreise, steigende touristische Nachfrage und attraktive steuerliche Rahmenbedingungen machen die Region zu einem Hotspot für nachhaltige Immobilienprojekte.“

Tatsächlich hat sich die Nordküste mit Cabarete, Sosua und Puerto Plata in den letzten Jahren zu einem komplementären Investitionsdreieck entwickelt. Neben einer wachsenden Zahl internationaler Besucher profitiert die Region von ihrer Nähe zur Wirtschaftsmetropole Santiago de los Caballeros sowie von staatlichen Förderprogrammen wie dem Gesetz Nr. 158-01 (CONFOTUR), das für touristische Projekte Steuerbefreiungen von bis zu 15 Jahren ermöglicht.

Das Bauprojekt selbst wird nach Schweizer Nachhaltigkeitsstandards unter deutsch-schweizerischer Bauleitung realisiert. Neben Meerblick und hochwertiger Ausstattung bieten die Apartments Aufzüge, Stellplätze, Gemeinschaftspools sowie teilweise private Infinity-Pools.

Mit „Camino del Sol“ will Sunbelt Dominicana den Anspruch „Karibische Investitionen mit Schweizer Qualität“ unterstreichen – und Investoren eine klar strukturierte Gelegenheit bieten, an der Wachstumsdynamik der Karibik teilzuhaben.

Die Sunbelt Dominicana Schweiz AG ist ein international tätiges Immobilienunternehmen mit Sitz in der Schweiz. Zum Geschäftsfeld gehören Immobilienentwicklung, Kauf und Verkauf, Verwaltung, Beteiligungen und Finanzierungen. Das Unternehmen kombiniert Schweizer Qualitätsstandards mit internationaler Markterfahrung.

Kontakt

Sunbelt Dominicana GmbH

Joelkis Rosario

Fischertwiete, Chilehaus A, 2

20095 Hamburg

+49 40 3200 50 08



http://www.sunbelt-dominicana.de

