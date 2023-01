SUNRISE DIGITAL® mit neuer Verstärkung an der Spitze

Heidelberger Online-Marketing Agentur mit erfolgreichen Unternehmensentwicklungen

Die Online-Marketing Agentur SUNRISE DIGITAL® stellt zum neuen Geschäftsjahr 2023 ihre neue Doppelspitze in der Geschäftsführung vor. Der bisherige Geschäftsführer, Gründer und Inhaber Tobias Kusch erhält mit Marcella Gauer eine wichtige Verstärkung in der Unternehmensführung. „Marcella steht mir bereits seit langer Zeit in vielen Unternehmensfragen zur Seite, ich freue mich sehr über die weiterhin, noch intensivere Zusammenarbeit mit ihr.“, so Tobias Kusch.

Bisher für die Unternehmensentwicklung zuständig, übernimmt Marcella Gauer zukünftig hauptsächlich die Geschäftsbereiche Personal- und Projektmanagement, sowie gemeinsam mit Tobias Kusch Kunden- und Vertragsmanagement, wohingegen Kusch sich hauptsächlich um Finanzen & Controlling kümmert.

„So sind wir strukturell und strategisch optimal aufgestellt. Natürlich arbeiten wir stets Hand in Hand und treffen alle das Unternehmen betreffende Entscheidungen gemeinsam. Ich möchte mit unserem zertifizierten Experten-Team insbesondere Workflows und Automatisierungs-, sowie Geschäftsprozesse priorisiert weiterentwickeln, so dass wir unseren Kundinnen und Kunden stets die neusten und qualitativ hochwertigsten Performance Marketing Maßnahmen bieten.“, sagt Gauer.

SUNRISE DIGITAL® wurde 2011 gegründet und hat sich mit seinen 13 Mitarbeiter:innen auf die Schwerpunkte Suchmaschinenoptimierung, Google Ads und Social Media Advertising spezialisiert. Kundinnen und Kunden aus ganz Europa vertrauen auf die Expertise der Agentur aus Heidelberg. Im letzten Jahr wurde das Web- und Designteam noch einmal durch zwei neue Mitarbeiter:innen verstärkt. So kann die Online-Marketing Agentur alle wichtigen Dienstleistungen für erfolgreiche Websites aus einer Hand anbieten. Trotz anhaltender Krisen konnte SUNRISE DIGITAL® seinen strategischen Weg in den letzten Jahren weiterverfolgen, hat sich im Jahr 2022 um insgesamt 4 neue Mitarbeiter:innen erweitert und konnte den Umsatz der erfolgreichen letzten Jahre in 2022 noch einmal steigern.

„Wir haben uns in diesem Jahr sehr hohe Ziele gesteckt. Ich bin aber überzeugt, dass wir mit der neuen Doppelspitze und unserem eingespielten Team aus Online-Marketing Experten diese auch erreichen werden.“, sagt Kusch in die Zukunft blickend. „Wir sind sehr dankbar für unser hervorragendes Team, das stets hinter uns steht und leben eine sehr offene und transparente Unternehmenskultur, was sich in einer äußerst angenehmen Arbeitsatmosphäre widerspiegelt.“, so die beiden Geschäftsführer abschließend.

Die Online Performance Marketing Agentur SUNRISE DIGITAL® mit Standort in Heidelberg wurde 2011 von Inhaber und Geschäftsführer Tobias Kusch gegründet.

SUNRISE DIGITAL® ist zertifizierte Google Partner Agentur, Meta Business Partner, IHK Ausbildungsbetrieb und dualer Partner regionaler Hochschulen.

Die Schwerpunkte des 13-köpfigen Experten-Teams liegen in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung (SEO), Google Ads (SEA), Social Media Advertising (SMA), ganzheitliche Online-Marketing Strategien, Performance Marketing Analysen, Websites & Landing Pages, sowie Online-Marketing Schulungen.

