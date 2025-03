Supermarkt verkaufen an Supermarkt-Investoren: REBA IMMOBILIEN AG

Supermarkt verkaufen an Supermarkt-Investoren mit der REBA IMMOBILIEN AG – Ihre Experten für Off Market Gewerbeimmobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), bekannt für ihre Expertise im Bereich Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz, bietet Eigentümern von Supermärkten eine exzellente Möglichkeit, ihre Immobilien an spezialisierte Supermarkt-Investoren zu verkaufen.

Die REBA IMMOBILIEN AG agiert als Vermittler für Immobilieneigentümer, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler und sorgt dafür, dass diese ihre Gewerbeimmobilien – ob Bestandsimmobilien, Neubauten oder Projektentwicklungen – diskret und erfolgreich auf dem Off Market-Gewerbeimmobilienmarkt platzieren.

Supermarkt verkaufen – Die ideale Lösung für Eigentümer

Die REBA IMMOBILIEN AG hat sich auf den Verkauf von Supermärkten an Supermarkt-Investoren spezialisiert. Eigentümer, die einen Supermarkt verkaufen möchten, finden in der REBA IMMOBILIEN AG einen verlässlichen Partner, der über ein weitreichendes Netzwerk und jahrelange Erfahrung im Bereich Off Market Gewerbeimmobilien verfügt. Besonders für Investoren, die gezielt in Supermarkt-Objekte investieren, bietet die REBA IMMOBILIEN AG maßgeschneiderte Lösungen, um die besten Kaufmöglichkeiten zu finden.

„Der Verkauf eines Supermarktes erfordert mehr als nur den klassischen Marktansatz. Mit unserer Erfahrung und unserem Netzwerk im Bereich Off Market Gewerbeimmobilien können wir maßgeschneiderte Lösungen anbieten, die den spezifischen Bedürfnissen sowohl von Verkäufern als auch von Investoren gerecht werden“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Off Market Gewerbeimmobilien – Ein starkes Netzwerk für diskrete Transaktionen im Bereich Supermarkt verkaufen an Supermarkt-Investoren

Die REBA IMMOBILIEN AG hat sich als Spezialist für die Off Market Vermittlung von Gewerbeimmobilien etabliert. Durch ihr persönliches Netzwerk und ihre langjährige Erfahrung als Gewerbeimmobilienmakler sorgt sie dafür, dass Käufer und Verkäufer optimal zueinanderfinden. Dies ist besonders in der Immobilienbranche von Bedeutung, da Off Market Gewerbeimmobilien oft nicht öffentlich ausgeschrieben werden und somit nicht der breiten Masse zugänglich sind.

„Unsere Rolle als Vermittler von Off Market Gewerbeimmobilien ermöglicht es uns, für jede Transaktion die richtigen Partner zusammenzubringen und diskrete, aber dennoch lukrative Lösungen zu schaffen“, erklärt Holger Ballwanz.

Supermarkt verkaufen – Wie die REBA IMMOBILIEN AG unterstützt

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet eine umfassende Dienstleistung, die weit über den Verkauf von Supermärkten hinausgeht. Sie übernimmt die vollständige Vermittlung – von der Bewertung der Immobilie über die Suche nach passenden Investoren bis hin zur erfolgreichen Transaktion. Ihr Fokus liegt darauf, für Verkäufer den richtigen Supermarkt-Investor zu finden und so die besten Ergebnisse zu erzielen.

Ob Bestandsimmobilien oder Neubauten – die REBA IMMOBILIEN AG bietet für jedes Projekt die passende Lösung und hat durch ihre Expertise in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Kontakt und weitere Informationen zu Supermarkt verkaufen an Supermarkt-Investoren

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein etablierter Immobilieninvestor und -makler, der sich auf Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für Eigentümer, die ihre Gewerbeimmobilien erfolgreich und diskret verkaufen möchten. Mit ihrem breiten Netzwerk und ihrer umfangreichen Erfahrung als Spezialist für Gewerbeimmobilien unterstützt die REBA IMMOBILIEN AG ihre Kunden in jeder Phase des Verkaufsprozesses.

Weitere Informationen über die REBA IMMOBILIEN AG und ihren Service Supermarkt verkaufen an Supermarkt-Investoren finden Interessierte unter:

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

