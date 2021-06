Superwahljahr 2021: Wer wird Gartentier des Jahres?

Der 13. Juni ist der Stichtag für die Gartentierwahl 2021. Alle Interessierten können sich an der Publikumswahl beteiligen und einem von sechs Kandidaten ihre Stimme geben.

“Noch liefern sich Stieglitz und Marienkäfer ein Rennen um Platz Eins, der Maulwurf ist ihnen aber dicht auf den Fersen”, resümiert Nora Künkler, Biologin bei der Heinz Sielmann Stiftung den Zwischenstand der Publikumsabstimmung. Bisher haben etwa 5.000 Naturbegeisterte an der Wahl teilgenommen. Garten-Spitzmaus, Garten-Wollbiene und Schwalbenschwanz belegen derzeit die hinteren Plätze.

Unter https://www.sielmann-stiftung.de/gartentier kann man sein Lieblings-Gartentier wählen. Alle Teilnehmenden haben die Chance attraktive Buchpreise zu gewinnen. Die Wahl endet am 13. Juni. Das Gartentier des Jahres wird am “Tage des Gartens” dem 14. Juni 2021 bekannt gegeben.

Fotos und das Logo der Wahl finden Sie zur kostenfreien Verwendung im Rahmen der Berichterstattung hier: https://sielmann.canto.global/b/IGVBU

+++ Hintergrund +++

Die Heinz Sielmann Stiftung vergibt seit 2010 die Auszeichnung zum Gartentier des Jahres. Im letzten Jahr gewann der Igel die Wahl mit großem Vorsprung. Über 7.800 Stimmen wurden insgesamt abgegeben.

Weitere Informationen:

https://www.sielmann-stiftung.de

Über die Heinz Sielmann Stiftung

Die Heinz Sielmann Stiftung wurde 1994 von Prof. Heinz Sielmann und seiner Frau Inge Sielmann als öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet. Die Schwerpunkte der Arbeit der Stiftung sind der Erhalt der Artenvielfalt, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Naturschutz und die Bewahrung des filmischen Erbes von Naturfilmpionier Heinz Sielmann. Mit dem Kauf großer unzerschnittener Landschaften in Brandenburg erhält und schafft die Stiftung Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen. Auch fördert die gemeinnützige Stiftung Biotopverbünde, zum Beispiel am Bodensee oder entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. So können sich auf diesen Flächen Tier- und Pflanzenbestände frei vom wirtschaftlichen Nutzungsdruck erholen und verschwundene Arten zurückkehren.

Weitere Informationen: https://www.sielmann-stiftung.de

Firmenkontakt

Heinz Sielmann Stiftung

Nora Künkler

Unter den Kiefern 9

14641 Wustermark / OT Elstal

+49 (0) 160 889 3809

+49 (0) 5527 914 100

nora.kuenkler@sielmann-stiftung.de

http://www.sielmann-stiftung.de

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

dialog@pr4you.de

http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.