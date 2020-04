Surfer-world.com hat sein Website-Design verbessert

Führender online Snow & Surf Shop Surfer-World.com veröffentlicht eine neue und bessere Webseite

9. April 2020 Bad Säckingen Wasser- und Wintersportprodukte sind zur Zeit beliebter denn je und die Nachfrage nach hochwertigen Produkten, fairen Preisen und erstklassigem Kundenservice steigt stetig an.

“Unser Ziel ist es, unseren Kunden einen bestmöglichen Service zu bieten. Snow & Surf Shop Surfer-world.com hat deshalb eine neue Webseite debütiert, die noch schneller ist, eine einfachere Navigation bietet und allgemein besser und übersichtlicher aufgebaut ist. “

Der Online Surf Shop Surfer-world.com, mit seinem Standpunkt in Deutschland, bietet all das und noch mehr. Jetzt gibt es auch noch tolle Neuigkeiten, denn der Surfer-world.com online Store feiert nun die Veröffentlichung seiner komplett neu überarbeiteten Webseite, die das Shoppen noch einfacher, schneller, informativer und lustiger gestaltet. Das erste Feedback auf die neue Webseite war sehr enthusiastisch. Surfer-world.com hat seinen Standort im Bad Säckingen direkt an der deutschen Grenze zur Schweiz.

“Wir verstehen, dass sich unsere Webseite auf das Einkaufserlebnis unserer Kunden auswirkt. Aus diesem Grund möchten wir auch, dass sie so effizient, effektiv und überzeugend, wie nur möglich ist”, kommentiert Constantin Schürer von Surfer-world.com. “Wir haben unser Team, unsere einzigartigen Produkte und unsere unvergleichbare Preise. Jetzt haben wir auch endlich unsere komplett neue Webseite, über die wir sehr glücklich und unglaublich stolz sind!”

Wasser- und Schneesportprodukte gibt es für Männer und Frauen in allen Größen. Die Produkte beziehen sich aufs Surfen, Snowboarden, Wakeboarden, Windsurfen, Paddeln und Wingsurfen und werden von den weltweit besten Surfer-Marken in unserem Online Shop angeboten.

Mode, Taschen und Accessories gibt es sowohl für den Strand, das Wasser, Surf, SUP, Kite, Windsurf und natürlich auch für kalte Tage im Schnee, wie beispielsweise unsere hochwertigen Winterjacken und Snowboardschuhe.

Unsere komplett neue Webseite steht Kunden in fünf verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Wir liefern unsere Produkte weltweit, akzeptieren alle gängigen Zahlungsmöglichkeiten und garantieren eine schnelle Lieferung.

Das Feedback für unseren Online Shop bleibt weiterhin positiv.

Chris S., von London, bewertete unseren Shop mit fünf Sternen: ” Meine Freundin und ich hatten einen coolen Ski Urlaub geplant. Wir haben unsere gesamte Ausrüstung, angefangen von Snowboards und Winterjacken, bis hin zu Snowboardboots auf Surfer-world.com bestellt. Die Webseite wurde uns von meinem Bruder empfohlen, der definitiv recht hatte. Unglaublich tolle und hochwertige Produkte, faire und angemessene Preise und eine schnelle Lieferung! Jetzt wissen wir definitiv, wo wir in Zukunft für unseren Surf-Urlaub shoppen werden. Wir können den Online Shop nur an alle weiterempfehlen und sind super zufrieden mit den Produkten und dem Service.”

Neue Produkte und Kollektionen, sowie einzigartige Sonderangebote werden auf unserer Webseite regelmäßig aktualisiert. Surf- und Schnee-Liebhaber sollten definitiv öfters bei uns vorbeischauen.

Weitere Informationen gibt es auf unserer Webseite www.surfer-world.com

Surfer-world.com

– The spirit of surfing –

Dein Surfshop direkt im Schwarzwald an der Schweizer Grenze.

Surferworld steht für Leidenschaft und Erfahrung aus mehr als 20 Jahren im Bereich: Surf, Kite, Wake, SUP und Snow.

Kontakt

Surfer-world.com

Constantin Schürer

Buchbrunnenweg 18

79713 Bad Säckingen

07761/9261469

info@surfer-world.com

https://surfer-world.com/

