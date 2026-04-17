SV Saulheim sucht Leitung für Kinder- und Jugendchöre

Die Sängervereinigung Saulheim sucht ab dem 1. August eine neue chormusikalische Leitung für ihre Kinder- und Jugendchöre.

Die Sängervereinigung Saulheim sucht zum 1. August eine neue Chorleitung für die Jungkehlchen – mit aktuell 60 jungen Singenden im Alter von acht bis zwölf Jahren – und die R(h)einkehlchen mit 39 Stimmen ab 13 Jahren. Die bisherige Leitung, die die Arbeit über viele Jahre geprägt hat, gibt diese Aufgabe aus persönlichen Gründen ab.

In den beiden Ensembles singen derzeit rund 100 Kinder und Jugendliche. Insgesamt umfasst der Nachwuchsbereich mit den Kleinkehlchen, Jungkehlchen und R(h)einkehlchen 136 junge Chormitglieder. Die Proben finden dienstags ab 16:00 Uhr statt.

Die neue Chorleitung übernimmt die musikalische und pädagogische Arbeit mit den beiden Chören und begleitet deren Weiterentwicklung. Dazu gehören die Arbeit an Mehrstimmigkeit, solistischen Anteilen und szenischen Elementen ebenso wie die Vorbereitung von Konzerten und Projekten sowie die Mitgestaltung des jährlichen Konzert- und Vereinsprogramms. Zum festen Ablauf zählen unter anderem Chorfreizeiten und verschiedene Konzertformate im Jahresverlauf.

Gesucht wird eine Person mit Erfahrung in der Arbeit mit Kinder- und Jugendchören, musikalischer Kompetenz und Offenheit für unterschiedliche Stilrichtungen. Pädagogisches Gespür, Engagement und Organisation gehören ebenso zum Profil wie das Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit.

Der Chorverein bietet zwei engagierte Ensembles, Unterstützung durch Eltern und Vorstand sowie Gestaltungsspielraum in einem aktiven Chorleben. Die Sängervereinigung Saulheim besteht seit 1861 und vereint heute mehrere Generationen in der Chormusik. Neben den Nachwuchschören gehören auch ein Männerchor und der Frauenchor Incognito zum Angebot. Insgesamt singen rund 214 Chormitglieder im Chorverein. Das Repertoire reicht von klassischer Literatur über Volkslied bis zu aktuellen Formen der Chormusik und Musiktheaterprojekten.

Bewerbungen gerne via E-Mail an rheinkehlchen@sv-saulheim.de. Für Rückfragen steht der Vorsitzende Fritz Dechent unter 0176 19820120 telefonisch zur Verfügung. Weitere Informationen sind auf der Website der Sängervereinigung Saulheim unter https://sv-saulheim.de zu finden.

Erstveröffentlicht am 17. April 2026 unter https://singendesland.de/sv-saulheim-sucht-leitung-fuer-kinder-und-jugendchoere/29556

Beitrag veröffentlicht für die Sängervereinigung Saulheim.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2026: 77 Jahre Tradition und Zukunft. Partner und Dienstleister für die Chorkultur.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feierte damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit über 1.000 Chören und ihren rund 60.000 Mitgliedern, davon annähernd 26.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

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– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

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Bildquelle: Fritz Dechent