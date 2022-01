Sven Löffler ist neuer Senior Director Engineering & Construction bei enen endless energy

Zuwachs im Photovoltaik-Unternehmen

Limburg a. d. Lahn, 18. Januar 2022 – Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien wird immer wichtiger, insbesondere Photovoltaikanlagen stehen hierbei im Vordergrund.

Seit bereits 20 Jahren ist die enen Gruppe in der Photovoltaikbranche tätig. Die ansteigende Nachfrage bringt auch ein Wachstum im Unternehmen mit sich. Aus diesem Grund wird Sven Löffler als neuer Senior Director Engineering & Construction ab sofort die enen Gruppe mit seiner Expertise unterstützen.

Mit seiner mehr als 10-jährigen branchenspezifischen Berufserfahrung wird Sven Löffler Teil des Teams der enen Gruppe. Durch seine Selbstständigkeit in der Planung von Photovoltaik-Dach- und -Freiflächenanlagen ist Sven Löffler bereits sehr erfahren in diesem Thema. Seit 2013 findet eine Zusammenarbeit mit der enen Gruppe statt, die sich 2018 intensivierte und jetzt in die Leitung des Geschäftsbereiches Engineering & Construction übergeht. Der Schwerpunkt von Sven Löffler wird hierbei auf der Organisation und Planung der Photovoltaikanlagen liegen. Durch sein Know-how wird er der enen Gruppe dabei helfen, den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben.

Sven Löffler absolvierte 2012 eine Weiterbildung beim TÜV Rheinland zum Gutachter für Photovoltaik. Das ermöglicht ihm, gutachterliche Tätigkeiten für verschiedene Investoren durchzuführen.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass es uns gelungen ist, Sven Löffler für diese wichtige Aufgabe innerhalb der Geschäftsleitung der enen endless energy GmbH als Senior Director Engineering & Construction zu gewinnen“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Jürgen Mäurer. „Für mich war und ist Sven Löffler eine wichtige Stütze unseres Wachstums.“

Besonders in den letzten drei Jahren hat Sven Löffler als Chefplaner alle Projekte der enen Gruppe entworfen und als Oberbauleiter betreut. Durch seine Position als Senior Director Engineering & Construction kann die bestehende Zusammenarbeit weiter vertieft werden.

Die enen endless energy GmbH leistet seit 20 Jahren einen konkreten Beitrag, bewusst und aktiv alternative und nachhaltige Formen der Stromgewinnung aus Erneuerbaren Energieträgern bereitzustellen. Die Entwicklung, die Finanzierung sowie der Bau und der Betrieb von ertragsstarken Freiflächen- und Aufdach-Photovoltaikanlagen ist seit 2008 das Kerngeschäft des Unternehmens. Im Jahr 2021 wurde enen mit dem Bonitätszertifikat CrefoZert der Creditreform ausgezeichnet.

