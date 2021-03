SWAN baut 24/7 Customer Lifecycle Support weiter aus

Projekthaus für SAP-Logistik verstärkt Kundensupport

Augsburg, 16. März 2021 – Die SWAN GmbH ist auf Wachstumskurs: Um künftig noch mehr Kunden rund um den Globus ihren SAP EWM Helpdesk anbieten zu können, vergrößert das Projekthaus für SAP-Logistik sein Service-Team kontinuierlich. Vier weitere Mitarbeiter sind für die Kunden nach Projektabwicklung operativ und strategisch im Einsatz. Auch Unternehmen mit SAP-Lösung, die nicht von der SWAN implementiert wurde, steht der Kundenservice zur Verfügung. Das Service-Team führt Erweiterungen oder Optimierungen an SAP- und IT-Systemen durch, aber behebt auch fehlerhaftes Systemverhalten sowie Bedienfehler und Störungen schnell und effizient.

Im SWAN Customer Lifecycle Support arbeiten SAP EWAM Berater und SAP EWM Developer über kurze Kommunikationswege für die bestmögliche Kundenlösung zusammen. Zum produktiven Projektstart liefern sie maßgeschneiderten Ramp-Up-Service, ein individuelles Schulungskonzept für alle Mitarbeitergruppen und das passende Service-vor-Ort-Paket. Sie analysieren Problemursachen, optimieren SAP-Anlagen und Prozesse, indem sie Kunden professionell bei der Weiterentwicklung ihrer unternehmensweiten Logistik helfen. Im ersten Schritt schnell per Telefon oder per E-Mail, zudem regelmäßig persönlich vor Ort. Um den professionellen Service entsprechend der SWAN-Standards weiterhin in vollem Umfang und für alle Interessierten anbieten zu können, erweitert der SAP-Experte nun sein Helpdesk-Team erneut.

Anstelle eines Callcenters mit Weiterleitung ins Ausland arbeiten im Customer Lifecycle Support der SWAN deutsch- und englischsprachige Experten in 24-stündiger Rufbereitschaft. Sie kennen die Systeme und Anlagen der Kunden, die jeweiligen Ansprechpartner und alle spezifischen Logistikprozesse und helfen deshalb schnell und effizient weiter.

“Wir verstehen Projekte und Logistik-Prozesse niemals als endgültig und schlüsselfertig, sondern vielmehr als im ständigen Wandel und mit stetigem Optimierungsbedarf. Dementsprechend gehen unsere Spezialisten im Customer Lifecycle Support ganz individuell auf sich verändernde Prozesse und Bedürfnisse ein, ziehen Learnings aus Projekten oder dem operativen Geschäftsbetrieb unserer Kunden und adaptieren daraufhin Veränderungen im System”, so Alexander Bernhard, Geschäftsführer der SWAN GmbH.

Der SWAN Customer Lifecycle Support ist rund um die Uhr erreichbar. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter https://www.swan.de/kontakt

Über SWAN GmbH

Als modernes Unternehmen steht die SWAN GmbH für den digitalen Wandel in der SAP-Logistik. An ihren Standorten Augsburg, Nürnberg, Wächtersbach und Altenstadt an der Waldnaab implementieren die SWAN-Experten manuelle und automatisierte Logistiklösungen auf Basis der SAP-Module SAP EWM und SAP TM. Der Fokus liegt auf innovativen SAP-Logistik-Lösungen, Anlagenmodernisierung sowie Service und Support. Zusätzlich bietet die SWAN viele Add-Ons in den Bereichen Materialfluss, Direktkopplung und IoT-Anbindung, Real Time Location System (RTLS) und SAPUI5 Usability an allen Arbeitsplätzen. Zum Kundenkreis zählen Firmen aus dem Mittelstand ebenso wie internationale Konzerne. Erfolgreich umgesetzte Projekte aus den Bereichen Food & Beverage, Automotive, Chemie, Pharma, Handel, Hochtechnologie und Elektro/Elektronik zeugen von SWANs Kompetenz, sowohl im Umfeld von Distributionslagern als auch bei Produktionsver- und -entsorgung.

Unkompliziert und flexibel ermöglicht die im Jahr 2011 gegründete SWAN ihren über 70 Mitarbeiter*innen Veränderung und fördert selbstverantwortliches Arbeiten nach dem agilen “New-Way-of-Working”-Prinzip. Sie lebt Offenheit, zeichnet sich durch flache Hierarchien aus, steht für Teamgeist und Zusammenhalt und Innovationsfreude. Kurze Entscheidungswege, flexible Arbeitsgestaltung und ein ausgewogenes Maß an Eigenverantwortung, gepaart mit offener Kommunikation und einem kreativen Miteinander – das sind wichtige Zutaten für das Erfolgsrezept der SWAN GmbH.

Weitere Informationen: www.swan.de

