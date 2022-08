Sweetypet Smarter WLAN-Fischfutter-Automat

Für die bequeme Fischfütterung: automatisch, auch mit App-Steuerung

– Ideal im Alltag und zum automatischen Füttern z.B. während des Urlaubs

– Am Automaten programmierbare Futterzeiten und Futtermenge

– Schnelles, manuelles Füttern per Tastendruck

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweite Fütterungs-Steuerung

– Kompatibel mit Siri, Alexa und Google Assistant

– Kompatibel zum Smart-Life- und Tuya-System

Fische im Aquarium füttern leichtgemacht: Bis zu 200 ml Fischfutter in den Fischfutter-Automaten mit WLAN von Sweetypet einfüllen und über nur drei Tasten Fütterungzeit und Futtermenge programmieren, fertig. Den Rest übernimmt der smarte Fütterungsautomat!

Per App „ELESION“ behält man weltweit die volle Kontrolle und legt auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts komfortabel die Fütterungszeiten und Futtermengen fest, startet das manuelle Füttern und prüft über das Protokoll die bereits erfolgten Fütterungen.

Füttern auch per Sprachbefehl: In wenigen Schritten richtet man Siri, Alexa und den Google Assistant für den Fischfutter-Automaten ein. Schon kann man die Fische mit einer einfachen Anweisung füttern.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet das Aquariumlicht an, wenn der Futterautomat mit der Fütterung beginnt.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Futtertank-Volumen: 200 ml

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: zum Einstellen von Fütterungszeiten und Futtermengen, Steuerung von weltweit

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Futter per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl spenden

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Aquarium-Lichts zur Fütterung u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Stromversorgung: 5 Volt DC per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 150 x 105 x 68 mm, Gewicht: 300 g

– Fischfutter-Automat inklusive deutscher Anleitung

