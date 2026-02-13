Swiss Cyber Security Days: CoreView stärkt Tenant-Resilienz und Souveränität

CoreView zeigt auf den diesjährigen Swiss Cyber Security Days (17. und 18. Februar 2026 in Bern) seine Lösung zur Verbesserung der Resilienz von Microsoft 365. Am Stand (Halle 2.2, Stand A22) zeigen die Spezialisten, wie man den M365-Tenant als zentralen Baustein von Unternehmensinfrastrukturen vor Manipulationen an Konfigurationen schützen, übermäßige Administratorenrechte begrenzen und die Betriebskontinuität auch in herausfordernden Situationen wie Angriffen, Audits oder groß angelegten Änderungen sicherstellen kann.

Die digitale Souveränität bestimmt mehr und mehr die Planungen von IT- und Sicherheitsverantwortlichen. Unter dem Motto „Digital Sovereignty – The New Frontier“ befassen sich auch die Swiss Cyber Security Days mit der Dringlichkeit, die digitale Zukunft aktiv zu gestalten. Dabei stehen insbesondere die Herausforderungen des Cyberraums und das Potenzial neuer Technologien im Fokus. So auch die Frage, wie man bei US-amerikanischen de-facto-Standards wie Microsoft 365 eine möglichst weitgehende Hoheit über die eigene Umgebung erzielen kann. Genau hier setzt CoreView an und bietet beispielsweise umfassende Möglichkeiten, eigentlich weltweite Administratorenrechte effektiv regional einzuschränken.

Darüber hinaus stärkt eine starke Tenant Resilience die Widerstandsfähigkeit des Microsoft-365-Tenants nachhaltig. Mit CoreView können Sicherheitsverantwortliche auch solchen Vorfällen effektiv entgegenstehen, die durch traditionelle SaaS-Security-Tools nicht abgedeckt werden. So identifiziert die Lösung unbefugte oder riskante Konfigurationsänderungen, welche die Sicherheitskontrollen untergraben können. Zudem ist sie in der Lage, nach einem Vorfall den Tenant in die gewünschten Konfigurationen zurückzuführen. Dies verkürzt die Wiederherstellung nach Angriffen von Tagen auf Stunden und schließt ein enormes Defizit, das vielfach auch unter Experten noch unbekannt ist: 49-Prozent der IT-Verantwortlichen weltweit gehen fälschlicherweise davon aus, dass Microsoft automatisch Backups der M365-Tenant-Konfigurationen erstellt.

CoreView stärkt die Resilienz des Microsoft-365-Tenant und schützt die Konfigurationen, Identitäten und Zugriffe. Die Plattform härtet Tenants gegen Angriffe, reduziert übermäßige Benutzerrechte sowie den Blast Radius, identifiziert Manipulationen und ermöglicht die Wiederherstellung von Microsoft-365-Konfigurationen. Mit Fokus auf den Tenant bietet CoreView Schutz für Microsoft 365 und Entra und stellt so sicher, dass Unternehmen Kompromittierungen verhindern, Angriffen standhalten und nach Cybervorfällen rasch die gewünschte Tenant-Konfiguration wiederherstellen können. Weitere Informationen unter https://www.coreview.com/

