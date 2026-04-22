Swissbit erhält BSI-Zertifizierung für Hardware TSE 2 und startet Serienproduktion

Bronschhofen, Schweiz, 22. April 2026 – Swissbit gibt die erfolgreiche Zertifizierung der neuen Swissbit Hardware TSE 2 durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bekannt. Mit dem Abschluss des Zertifizierungsverfahrens startet der Produktionsanlauf. Erste Auslieferungen an Distributionspartner und POS-Hersteller werden derzeit vorbereitet. Mit der Hardware TSE 2 bringt Swissbit die nächste Generation der Technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) in den Markt. Sie bildet die zukünftige Basis für fiskalische Hardware-Integrationen im deutschen Kassensystem-Ökosystem und ist konsequent auf langfristige Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und eine stabile Integration ausgelegt.

Für Softwareanbieter und Kassenhersteller bleibt die Integration der Hardware TSE 2 stabil und planbar. Ein einheitliches Software Development Kit (SDK) für alle Hardware-Generationen der Swissbit TSE – von TSE 1 über TSE 1.1 bis hin zur neuen TSE 2 – stellt eine identische Schnittstelle bereit. Dadurch lässt sich die Migration automatisiert umsetzen, während der Integrationsaufwand auf Applikationsebene auf ein Minimum reduziert bleibt. Bestehende POS-Lösungen können damit ohne Systembruch und ohne grundlegende Anpassungen per SDK auf die neue Hardware-Generation umgestellt werden.

Fokus auf Lieferfähigkeit und Skalierung

Die Hardware TSE 2 eignet sich sowohl für Rollouts in Unternehmen jeder Größenordnung als auch für Serienintegrationen bei POS-Herstellern. Darüber hinaus adressiert sie gezielt Austausch- und Migrationsprojekte bestehender Installationen und unterstützt damit den schrittweisen Übergang auf die neue Hardware-Generation im laufenden Betrieb. Mit dem Produktionsanlauf schafft Swissbit die organisatorischen und fertigungstechnischen Voraussetzungen, um auch steigende Marktanforderungen zuverlässig und partnerschaftlich bedienen zu können. Die Hardware TSE 2 ist nahtlos integriert in die Kassenmeldung (KaMel) von Swissbit.

Gemeinsame Migration im Ökosystem

„Wir begleiten Distributoren und POS-Hersteller aktiv bei der Umstellung auf die Hardware TSE 2, angefangen von der technischen Integration bis hin zur konkreten Rollout-Planung im Feld“, kommentiert Marco Leidl, Vice President Business Development Embedded IoT Solutions bei Swissbit. „Unser Ziel ist eine koordinierte Migration im Markt, die den Übergang auf die neue Hardware-Generation vereinfacht und gleichzeitig ein hohes Maß an Planungssicherheit für alle Beteiligten schafft.“

Verlässliche Planungsgrundlage für Swissbit-Kunden

Mit dem Produktionsstart der Hardware TSE 2 schafft Swissbit die Grundlage für die nächste Beschaffungs- und Rollout-Phase im Markt. Parallel dazu bleibt die Hardware TSE 1.1 zunächst verfügbar, abhängig von Lagerbeständen und der jeweiligen Marktsituation.

Vor dem Hintergrund der anhaltend hohen Nachfrage im Bereich Flash Memory ist eine frühzeitige Bedarfsplanung weiterhin ein wichtiger Faktor für eine verlässliche Lieferkoordination. Durch enge Abstimmung mit Distributoren und Kunden schafft Swissbit hier die Basis für eine bestmögliche Verfügbarkeit und eine verlässliche Umsetzung geplanter Projekte. Distributoren und Kunden sind daher eingeladen, ihre Bedarfe frühzeitig mit Swissbit abzustimmen, um die kommenden Rollout- und Migrationsvorhaben ideal zu planen.

Die Swissbit AG ist das führende europäische Technologieunternehmen für Speicherprodukte und Sicherheitslösungen. Unsere Vision ist eine vernetzte Welt, in der Daten und Identitäten jederzeit vertrauenswürdig sind, um die digitale Souveränität zu gewährleisten. Swissbit entwickelt und fertigt innovative Lösungen für Datenspeicherung, den Schutz von Daten und digitalen Identitäten und kombiniert dabei seine einzigartigen Kompetenzen im Bereich Hardware- und Firmware-Entwicklung mit seinem Advanced-Packaging-Know-how.

Lösungen von Swissbit finden Anwendung in unterschiedlichsten Branchen, darunter Industrieautomation, Netzwerk- und Kommunikationstechnologien, Edge Computing, Transportwesen, kritische Infrastrukturen, Verteidigung sowie im öffentlichen Sektor.

Swissbit wurde 2001 gegründet und verfügt über Niederlassungen in der Schweiz (Hauptsitz), Deutschland, den USA, Japan und Taiwan sowie über eine hochmoderne Elektronikfertigung am Standort Berlin.

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