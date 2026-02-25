Swissbit und Diebold Nixdorf zeigen integrierten Fiskalisierungs-Showcase auf der EuroShop

Cloud- und Hardware-TSE mit vollständig integrierter Kassenmeldung für nahtlose Fiskalisierungsprozesse

Berlin, Paderborn, Düsseldorf, 25. Februar 2026 – Swissbit und Diebold Nixdorf zeigen auf der EuroShop in Düsseldorf (22. bis 26. Februar, Halle 6, Stand E62) erstmals einen gemeinsamen Showcase für eine vollständig integrierte Fiskalisierungslösung. Präsentiert wird ein Zusammenspiel aus Cloud-TSE, Hardware-TSE und der automatisierten Swissbit Kassenmeldung „KaMel“ in Verbindung mit POS-Software von Diebold Nixdorf.

Die Cloud-TSE ist dabei nativ in die Systemlandschaft integriert. Transaktionen werden unmittelbar aus der Kassenapplikation signiert, ohne zusätzliche Schnittstellenebenen oder separate Tools. Händler profitieren von einer zentral steuerbaren Architektur, die sich sowohl für einzelne Standorte als auch für großflächige Filialnetze eignet.

Parallel dazu unterstützt die Plattform auch die DN Hardware-TSEs als TSE-USB- und TSE-Connect-Box. Damit lassen sich sowohl neue Cloud-Rollouts als auch bestehende Installationen oder hybride Szenarien abbilden.

Ein wesentlicher Bestandteil der Lösung ist die automatisierte Kassenmeldung „KaMel“ von Swissbit. Die Integration der Meldelogik nach §146a AO in die Diebold-Nixdorf-Software wird demonstriert und zeigt, wie alle erforderlichen Meldedaten systemseitig – von der Inbetriebnahme über Änderungen bis zur Außerbetriebnahme von Kassensystemen – automatisiert gemeldet werden. Der administrative Aufwand reduziert sich dadurch deutlich, gleichzeitig steigt die Prozesssicherheit.

Der Showcase verdeutlicht damit eine durchgängige Fiskalisierungskette innerhalb einer einheitlichen Systemumgebung – von der Signierung über die Meldung bis zur revisionssicheren Dokumentation.

Besucher der EuroShop können die integrierte Lösung live am Stand von Diebold Nixdorf in Halle 6, Stand E62 erleben.

Die Swissbit AG ist das führende europäische Technologieunternehmen für Speicherprodukte und Sicherheitslösungen. Unsere Vision ist eine vernetzte Welt, in der Daten und Identitäten jederzeit vertrauenswürdig sind, um die digitale Souveränität zu gewährleisten. Swissbit entwickelt und fertigt innovative Lösungen für Datenspeicherung, den Schutz von Daten und digitalen Identitäten und kombiniert dabei seine einzigartigen Kompetenzen im Bereich Hardware- und Firmware-Entwicklung mit seinem Advanced-Packaging-Know-how.

Lösungen von Swissbit finden Anwendung in unterschiedlichsten Branchen, darunter Industrieautomation, Netzwerk- und Kommunikationstechnologien, Edge Computing, Transportwesen, kritische Infrastrukturen, Verteidigung sowie im öffentlichen Sektor.

Swissbit wurde 2001 gegründet und verfügt über Niederlassungen in der Schweiz (Hauptsitz), Deutschland, den USA, Japan und Taiwan sowie über eine hochmoderne Elektronikfertigung am Standort Berlin.

