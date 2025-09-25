Swisscard erweitert Entscheidungsfindung auf FICO Platform durch KI-gestützte Optimierung

Der führende Premium-Kreditkartenanbieter der Schweiz möchte durch intelligentes Kreditlimitmanagement ein verbessertes Kundenerlebnis bieten.

Swisscard, der führende Anbieter von Premium-Kreditkarten in der Schweiz, hat seine Partnerschaft mit FICO erweitert, um die Kreditlimitstrategien für neue und bestehende Karteninhaber zu optimieren.

Der Einsatz der Optimierungsfunktion von FICO Platform ermöglicht es Swisscard, Kreditlimits zu erhöhen und dabei innerhalb der Risikobereitschaft zu bleiben. Als erstes Unternehmen auf dem Markt setzt Swisscard auf einen flexibleren Ansatz bei der Festlegung von Kreditkartenlimiten – mit dem Ziel, die Kundenzufriedenheit und -bindung zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit auszubauen.

„Diese neue Initiative baut auf einer erfolgreichen, fünfjährigen Zusammenarbeit mit FICO auf, in der wir FICO Platform genutzt haben, um unsere Prozesse bei der Kreditvergabe kontinuierlich zu verbessern“, sagt Nadia Benitez, Head of Risk Models bei Swisscard. „Die Entscheidung, unsere Partnerschaft mit FICO zu erweitern, war ein logischer nächster Schritt – insbesondere angesichts der führenden Rolle von FICO im Bereich der Entscheidungsoptimierung. Wir freuen uns darauf, die Möglichkeiten mathematischer Optimierung zu nutzen, um die Art und Weise, wie wir Kreditlimits festlegen und verwalten, zu transformieren.“

Swisscard nutzt FICO Platform für das Onboarding, das Kreditlimit-Management sowie zur Analyse des Kundenverhaltens. „Was wir an FICO Platform besonders schätzen, ist, die Möglichkeit, die Elemente einer Entscheidungsstrategie einmal zentral zu definieren und anschließend flexibel in unterschiedlichen Anwendungsbereichen einzusetzen“, erklärt Nadia Benitez. „Das hilft uns, Konsistenz über verschiedene Prozesse hinweg sicherzustellen. Außerdem sind wir durch die Plattform deutlich agiler geworden, da wir neue Strategien vollständig ohne Unterstützung der IT-Abteilung umsetzen können.“

Die Optimierungstechnologie von FICO basiert auf modernster analytischer Wissenschaft und vereint jahrzehntelange Pionierarbeit mit umfassender Praxiserfahrung. Unternehmen weltweit verlassen sich auf die Optimierungssoftware von FICO, um fundierte Entscheidungen für Milliarden von Kundinnen und Kunden zu treffen. Diese Fähigkeit ist nahtlos in FICO® Platform integriert, um Ergebnisse in großem Maßstab zu erzielen.

„Wir haben mit Kunden in ganz Europa zusammengearbeitet, um KI-gestützte Optimierungstechnologie mit großartigen Ergebnissen zu implementieren,“ sagt Jens Dauner, Vice President DACH bei FICO. „Die neue Implementierung von FICO Platform bei Swisscard wird voraussichtlich zu höheren Umsätzen führen, die Akzeptanzrate von Kreditkarten verbessern und die Kreditkartennutzung durch die am besten geeigneten Kundenprofile erhöhen.“

