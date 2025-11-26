Swisscom gewinnt zum achten Mal in Folge den connect Mobilfunknetztest in der Schweiz

Sunrise folgt auf dem zweiten Platz, Salt auf dem dritten Platz; alle Anbieter überzeugen mit der Bestnote „überragend“.

München, 26. November 2025 – Swisscom gewinnt den connect Mobilfunknetztest 2025/2026 in der Schweiz, gefolgt von Sunrise auf Platz zwei und Salt auf dem dritten Platz. Den renommierten Netztest lässt die Medienmarke connect seit rund 22 Jahren vom unabhängigen Benchmarking-Unternehmen umlaut durchführen. Auch in diesem Jahr wurden die Leistungen der Netzbetreiber in der Schweiz mit höchstem Aufwand nach objektiven und kundennahen Testverfahren bewertet.

Bereits zum achten Mal in Folge erzielt die Swisscom den Gesamtsieg in der Schweiz und erreicht mit 983 von 1.000 möglichen Punkten erneut die Note „überragend“. Der Anbieter verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um sechs Punkte – das ist auf diesem hohen Niveau bemerkenswert. Mit 975 Punkten erhält auch der zweitplatzierte Anbieter Sunrise die Note „überragend“. In der Sprach-Disziplin liegt der Netzbetreiber gleichauf mit Swisscom und Salt, in der Daten-Disziplin liegt Sunrise nur einen Punkt hinter Swisscom. Salt kommt auf Platz drei, mit 972 Punkten und der Note „überragend“. Mit einer Steigerung um 20 Punkte im Vergleich zum Vorjahr rückt der Anbieter auf nur noch 3 Punkte Abstand an Sunrise heran. Die Leistungen in allen Disziplinen sind top, beim 5G-Ausbau hat Salt vor allem auf dem Land zugelegt.

Die Telefonie- und Datenmessungen wurden per Drivetests in Groß- und Kleinstädten sowie auf Verbindungsstraßen durchgeführt. Ergänzt wurden sie durch Walktests in Zonen mit ausgeprägtem Publikumsverkehr – wie in Bahnhöfen, Flughäfen, Cafes, Museen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Zu den Walktests zählten zudem Fahrten mit der Bahn. Die Tester fuhren vom 13.10.2025 bis 01.11.2025 durch 24 Groß- und 17 Kleinstädte in der Schweiz und legten dabei 6.400 Kilometer zurück. Hinzu kamen Walktests in acht Städten. Die Messkampagne deckte rund 2,28 Millionen Einwohner ab, dies entspricht 25,8 Prozent der Bevölkerung. Von Anfang Mai bis Mitte Oktober 2025 wurden für die Crowdsourcing-Analysen rund 1.219 Millionen Einzelmesswerte ausgewertet, die statistisch 99,96 Prozent der Bevölkerung abdecken.

connect-Autor Hannes Rügheimer resümiert: „Wir gratulieren nicht nur den Testsiegern, sondern auch allen weiteren getesteten Anbietern. Sie konnten ihre Leistungen entweder steigern oder das Vorjahresergebnis halten – das ist angesichts herausfordernder Rahmenbedingungen und einem schon vorher recht hohen Niveau nicht selbstverständlich. In der Schweiz verbesserten sich alle drei Netzbetreiber noch ein weiteres Mal. Am deutlichsten gelingt dies Salt, wo der Abstand zum Vorjahresergebnis satte 20 Punkte beträgt.“

Ein Blick zu den Nachbarn

Die Deutsche Telekom erzielt zum fünfzehnten Mal in Folge den Gesamtsieg in Deutschland und erreicht mit 975 von 1.000 möglichen Punkten zum vierten Mal ein „überragendes“ Gesamtergebnis. Vodafone und O2/Telefonica teilen sich erstmals den zweiten Platz, mit jeweils 937 Punkten und der Gesamtnote „sehr gut“.

In Österreich erzielt Magenta zum achten Mal in Folge den Gesamtsieg. Der Anbieter erreicht 976 Punkte und damit die Note „überragend“. A1 folgt mit 954 Punkten und ebenfalls der Note „überragend“. Drei erhält mit 929 Punkten die Note „sehr gut“.

Den gesamten Artikel finden Sie unter: www.connect.de/netztest

