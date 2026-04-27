Syskoplan Reply und Vorwerk optimieren den Direktvertrieb mit digitalen Assistenten

Syskoplan Reply, Experte für maßgeschneiderte SAP-Lösungen, unterstützt Vorwerk dabei, den internationalen Direktvertrieb seiner Premium-Küchenmaschine „Thermomix“ und seiner bewährten „Kobold“-Staubsauger digital zu stärken. Die neuen Assistenten „VORyou“ und „VORleads“ in der Sales-App basieren beide auf der SAP Business Technology Platform und ermöglichen den Vertriebsteams ein effizienteres und präziseres Vorgehen im Tagesgeschäft – ohne dabei den für Vorwerk typischen persönlichen Kundenkontakt zu verlieren.

„VORyou“ begleitet die Berater während der gesamten Verkaufsvorführung, beispielsweise auf den beliebten „Thermomix Partys“ in den Küchen der Kunden. Die App schafft mit Produktvideos, Bildern und interaktiven Präsentationen ein modernes, emotionales Verkaufserlebnis. Kundenfeedback und Bestellungen lassen sich direkt in der App erfassen, was den Prozess vereinfacht und beschleunigt.

Im Hintergrund sorgt „VORleads“ für eine strukturierte Kundenansprache. Die Anwendung verwaltet Kundenkontakte, ordnet Leads automatisch zu und erinnert an anstehende Aufgaben. So behalten Vorwerk-Berater jederzeit den Überblick und gewinnen mehr Zeit für persönliche Gespräche. „VORleads“ reduziert den administrativen Aufwand und ermöglicht ein unkompliziertes und professionelles Kundenmanagement.

Die SAP-basierte Lösung ist mittlerweile in fünf Ländern erfolgreich im Einsatz und unterstützt Vorwerk dabei, sein bewährtes Vertriebskonzept mit modernen Lösungen weiterzuentwickeln. Benjamin Kley, IT Product Group Owner Sales Solutions, Group IT von Vorwerk kommentiert: „Mit VORyou und VORleads schaffen wir die perfekte Verbindung aus digitalen Hilfsmitteln und direktem Kundenkontakt. Unsere Lösung vereinfacht die Arbeit im Vertrieb und stärkt gleichzeitig das persönliche Verkaufserlebnis: eine Kombination, die den Unterschied macht.“

Die gemeinsame Entwicklung von Vorwerk und Syskoplan Reply zeigt, wie digitale Tools Prozesse verschlanken. Durch die Expertise von Syskoplan Reply kann Vorwerk seinen Direktvertrieb nun digital begleiten und seinen Kunden ein nahtloses, zeitgemäßes Markenerlebnis bieten.

Syskoplan Reply

Syskoplan Reply ist auf die Beratung und Implementierung von SAP-Technologien spezialisiert. Als langjähriger und mehrfach ausgezeichneter SAP Gold Partner begleitet Syskoplan Reply Unternehmen zuverlässig auf ihrem Weg in die digitale Zukunft. Im Mittelpunkt steht dabei der Einsatz von SAP-Lösungen als zentrale Plattform für die Transformation von Geschäftsprozessen und Kundenerlebnissen. Mit den maßgeschneiderten Konzepten der Experten sichern sich Unternehmen entscheidende Wettbewerbsvorteile. Dabei profitieren sie von Innovationskraft, Agilität und umfassender Projekterfahrung in unterschiedlichen Branchen. Das Portfolio von Syskoplan Reply umfasst alle Facetten moderner SAP-Architekturen. www.reply.com/syskoplan-reply/de/

Vorwerk

Vorwerk ist das Direktvertriebsunternehmen Nummer 1 in Europa und weltweit führend im Direktvertrieb hochwertiger Haushaltsgeräte. Das international agierende Familienunternehmen wurde 1883 in Wuppertal (Deutschland) gegründet. Das Kerngeschäft von Vorwerk ist die Produktion und der Vertrieb hochwertiger Haushaltsprodukte (Küchenmaschine Thermomix®, Staubsauger Kobold). Vorwerk sucht stets den direkten Kontakt zu seinen Kundinnen und Kunden. Dabei stehen die Beraterinnen und Berater im Mittelpunkt der Aktivitäten und dienen als zentrale Anlaufstelle. Zur Vorwerk Familie gehört außerdem die akf Gruppe. Vorwerk erwirtschaftet einen Konzernumsatz von 3,2 Milliarden Euro (2023) und ist in mehr als 61 Ländern aktiv. www.vorwerk-group.com

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