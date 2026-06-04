Systemlösungen für die Energietechnik

Schulz-Electronic präsentiert leistungsstarke Test- und Versorgungstechnik auf der Battery Show Europe 2026

Baden-Baden/Stuttgart, 04. Juni 2026 – Die Entwicklung moderner Batterie- und Energiespeichersysteme stellt Unternehmen vor immer komplexere Herausforderungen. Entwicklungs- und Testumgebungen müssen flexibel skalierbar sein, unterschiedliche Lastszenarien

abbilden und eine präzise Versorgung leistungselektronischer Komponenten gewährleisten. Welche Lösungen hierfür heute zur Verfügung stehen, zeigt die Schulz-Electronic GmbH vom 9. bis 11. Juni 2026 auf der Battery Show Europe in

Stuttgart.

Als Vertriebspartner und technischer Ansprechpartner für verschiedene internationale Hersteller ist Schulz-Electronic in diesem Jahr gleich an zwei Messeständen vertreten. Neben dem Auftritt gemeinsam mit ITECH Electronics präsentiert das Unternehmen am Stand

3B40 von Kewell Europe B.V. moderne Lösungen für Test-, Simulations- und Versorgungstechnik.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die Frage, wie sich komplexe Energiesysteme effizient entwickeln, validieren und betreiben lassen. Besucher erhalten Einblicke in Technologien zur Versorgung von Leistungselektronik, zur Motor- und Batteriesimulation sowie zur Realisierung modularer Testumgebungen für Forschung, Entwicklung und industrielle Anwendungen.

Leistungsstarke Lösungen für moderne Testumgebungen

Die Anforderungen an Entwicklungs- und Validierungsprozesse wachsen kontinuierlich. Testsysteme müssen heute unterschiedliche Betriebszustände realitätsnah abbilden und gleichzeitig flexibel an neue Anforderungen angepasst werden können.

„Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, immer komplexere Systemkomponenten in immer kürzerer Zeit entwickeln und validieren zu müssen. Dafür werden leistungsfähige, skalierbare Testumgebungen benötigt, die sich flexibel an unterschiedliche Anwendungen anpassen lassen“, erklärt Thorsten Schnabel, technischer Support bei Schulz-Electronic.

Gemeinsam mit Kewell präsentiert Schulz-Electronic Lösungen, die eine präzise Versorgung leistungselektronischer Systeme ermöglichen und gleichzeitig die Simulation realer Betriebsbedingungen unterstützen. Die Systeme eignen sich für unterschiedlichste Anwendungen – von der Batterietechnik über elektrische Antriebssysteme bis hin zu anspruchsvollen Entwicklungs- und Prüfaufgaben im Bereich der Leistungselektronik.

Skalierbare Systemkonzepte für Entwicklung und Validierung

Ein Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf modularen und skalierbaren Systemarchitekturen. Diese ermöglichen es, Testumgebungen bedarfsgerecht auszubauen und flexibel in bestehende Labor- und Entwicklungsinfrastrukturen zu integrieren.

Die Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, Entwicklungs- und Validierungsprozesse zu beschleunigen, Prüfabläufe effizienter zu gestalten und neue Technologien schneller zur Marktreife zu bringen.

„Gerade bei modernen Batterie- und Energiespeichersystemen gewinnen flexible Testkonzepte zunehmend an Bedeutung. Gefragt sind Lösungen, die mit den Anforderungen wachsen und sich problemlos in bestehende Entwicklungslandschaften integrieren lassen“, erläutert

Schnabel.

Von der Einzelkomponente bis zur Gesamtlösung

Neben einzelnen Geräten und Komponenten zeigt Schulz-Electronic gemeinsam mit Kewell auch umfassende Systemkonzepte für anspruchsvolle Test- und Versorgungsaufgaben.

Dabei steht nicht nur die Leistungsfähigkeit einzelner Systeme im Vordergrund, sondern vor allem deren Zusammenspiel innerhalb komplexer Entwicklungs- und Prüfumgebungen. Ziel ist es, Anwendern Lösungen bereitzustellen, die unterschiedliche Anforderungen in

einer einheitlichen Systemarchitektur zusammenführen.

Technische Beratung und Support aus Deutschland

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der persönlichen Beratung und technischen Unterstützung. Schulz-Electronic begleitet Kunden von der Auswahl geeigneter Systeme über die Integration bis hin zur Inbetriebnahme und dem laufenden Betrieb.

„Unsere Kunden suchen nicht nur leistungsfähige Hardware, sondern auch einen Partner, der sie bei der Umsetzung ihrer Projekte begleitet. Deshalb legen wir großen Wert auf technische Beratung, Applikationsunterstützung und schnellen Support direkt aus

Deutschland“, sagt Schnabel.

Als Ansprechpartner vor Ort steht während der Messe Thorsten Schnabel aus dem Support-Team von Schulz-Electronic für Fragen rund um das Kewell-Portfolio und konkrete Anwendungsfälle zur Verfügung.

Persönliche Gespräche auf der Battery Show Europe

Interessierte Fachbesucher haben die Möglichkeit, sich vor Ort über aktuelle Entwicklungen in der Test- und Versorgungstechnik zu informieren und individuelle Anforderungen mit den Experten von Schulz-Electronic zu besprechen.

Schulz-Electronic begrüßt Besucher vom 9. bis 11. Juni 2026 auf der Battery Show Europe in Stuttgart am

Stand 3B40 von Kewell Europe B.V., die ebenfalls in das Geschehen integriert sind.

Weitere Informationen: https://www.thebatteryshow.eu/

https://www.schulz-electronic.de/

Über die Battery Show

Europe:

Die Battery Show Europe

zählt zu den führenden Fachmessen für Batterie-, Energiespeicher- und

Elektromobilitätstechnologien in Europa. Jährlich treffen sich in Stuttgart

Hersteller, Entwickler, Ingenieure, Forschungseinrichtungen und Zulieferer aus

der gesamten Wertschöpfungskette der Batterieindustrie, um aktuelle

Technologien, Produkte und Innovationen vorzustellen. Die Veranstaltung umfasst

eine internationale Fachausstellung sowie ein umfangreiches Konferenzprogramm

zu Themen wie Batteriezellfertigung, Energiespeichersysteme, Test- und

Messtechnik, Ladeinfrastruktur, Materialentwicklung und Nachhaltigkeit. Die

Battery Show Europe gilt als zentrale Plattform für den Austausch über die

Zukunft der Energiespeicherung und Elektromobilität in Europa.

Über

Schulz-Electronic:

Die Schulz-Electronic GmbH

mit Sitz in Baden-Baden ist einer der führenden Anbieter von präzisen AC- und

DC-Stromversorgungslösungen für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen.

Das Unternehmen entwickelt, konfiguriert und vertreibt leistungsstarke

Stromversorgungen, elektronische Lasten, Messgeräte und Testsysteme für anspruchsvolle

Einsatzbereiche in Forschung, Entwicklung, Prüflaboren und der industriellen

Produktion.

Neben einem breiten Portfolio internationaler

Hersteller liegt ein Schwerpunkt von Schulz-Electronic auf der

Systemintegration kundenspezifischer Lösungen – einschließlich individuellem

Rack- und Systembau, Inbetriebnahme sowie Service und Support über den gesamten

Lebenszyklus hinweg. Mit langjähriger Erfahrung, hoher Beratungskompetenz und

einer autorisierten Servicewerkstatt in Deutschland positioniert sich

Schulz-Electronic als zuverlässiger Partner für präzise und zukunftssichere

Stromversorgungssysteme

Die Schulz-Electronic GmbH mit Sitz in Baden-Baden ist einer der führenden Anbieter von präzisen AC- und DC-Stromversorgungslösungen für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen. Das Unternehmen entwickelt, konfiguriert und vertreibt leistungsstarke Stromversorgungen, elektronische Lasten, Messgeräte und Testsysteme für anspruchsvolle Einsatzbereiche in Forschung, Entwicklung, Prüflaboren und der industriellen Produktion.

Neben einem breiten Portfolio internationaler Hersteller liegt ein Schwerpunkt von Schulz-Electronic auf der Systemintegration kundenspezifischer Lösungen – einschließlich individuellem Rack- und Systembau, Inbetriebnahme sowie Service und Support über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Mit langjähriger Erfahrung, hoher Beratungskompetenz und einer autorisierten Servicewerkstatt in Deutschland positioniert sich Schulz-Electronic als zuverlässiger Partner für präzise und zukunftssichere Stromversorgungssysteme.

Firmenkontakt

Schulz-Electronic GmbH

Monika Markolf

Dr.-Rudolf-Eberle-Str. 2

76534 Baden-Baden

07223 96360



https://www.schulz-electronic.de

Pressekontakt

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Patrick Schulze

Osterbrooksweg 35

22869 Schenefe

040840559218



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