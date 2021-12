Systemtechnik LEBER unterstützt bei Beschaffung und Eindesignen von Bauteilalternativen

Erfolgreiches Obsolenz-Management bei zu langen Allokationszeiten

Nürnberg, den 16.12.2021 – Inzwischen hat das Thema auch die Tagespresse erreicht: der Mangel an Elektronikkomponenten schränkt die Lieferfähigkeit deutscher Gerätehersteller verschiedenster Branchen zunehmend ein. Die STL Systemtechnik LEBER GmbH ( www.leber-ingenieure.de), ein etablierter Anbieter von Lösungen im Bereich Systems Engineering, Elektronik und Stromversorgungen, hat deshalb ihr Leistungsportfolio erweitert: bereits seit einigen Monaten unterstützen die Elektronikspezialisten ihre Kunden bei Beschaffung, Testing oder Anpassung von Bauteilalternativen wie beispielsweise Mikroprozessoren oder Leistungsbausteinen. Ab sofort ist das Angebot auch für Neukunden verfügbar.

Dazu Jörg Klenke, Leiter Produktentwicklung und Projekte bei Systemtechnik LEBER: „Wie genau unsere Unterstützung aussieht, hängt vom Auftraggeber ab: in manchen Fällen suchen wir nach passenden Alternativen zum bisher eingesetzten Bauteil. In anderen wurde bereits Second Sources in Eigenregie recherchiert und werden dann von uns auf ihre Funktionstüchtigkeit und ihren Zustand hin getestet – oder aber gleich eindesigned. Und falls eine Softwareanpassung notwendig ist, können wir diese ebenso gleich übernehmen“. Dabei stünde immer Geschwindigkeit im Fokus, damit die Auftraggeber auch kurzfristig lieferfähig bleiben. Weil deren Mitarbeitern aber häufig die Zeit für die Suche nach Second Sources sowie für deren Anpassung fehle, werden diese Aufgabe zunehmend ausgelagert.

Schneller zum passenden Bauteil – bei maximaler Sicherheit

Mit der Auftragserteilung müssen sämtliche technische Daten des zu ersetzenden Bauteils sowie die Designbeschreibung des Schaltungsteils an die LEBER Ingenieure übergeben werden. Diese recherchieren anschließend im STL LEBER Distributoren-Netzwerk sowie bei großen Bestückern und deren Netzwerken nach passenden Second Sources. Da Systemtechnik LEBER bereits seit über 30 Jahren Elektronik und Produkte entwickelt, anpasst und sogar selbst herstellt, kann das Unternehmen auf ein großes Lieferanten- und Distributorennetzwerk zurückgreifen. Über den direkten Draht werden Bauteilverfügbarkeiten so besonders schnell abgeklärt.

Die Bauteilsuche selbst nimmt daher in der Regel nur wenig Zeit in Anspruch und ist bereits in vielen Fällen erfolgreich verlaufen. Notwendige Designanpassungen sind nach einigen Wochen abgeschlossen. Für die Lieferung von Mustern sowie das dazugehörige Testing sind 6 bis 12 Wochen einzuplanen mit Expressservice der Leiterplattenbeschaffung, je nach Komplexität und Testtiefe. Neben der Zeitersparnis bringt die Zusammenarbeit mit Systemtechnik LEBER aber noch einen weiteren Vorteil mit sich: ein Maximum an Sicherheit bezüglich der Herkunft oder des Zustands der erstandenen Bauelemente. Denn Elektronikspezialisten erkennen gefälschte oder überlagerte bzw. nicht funktionstüchtige Ware in den allermeisten Fällen auf einen Blick – oder können deren Echtheit und Tauglichkeit anhand einfacher Tests feststellen.

Stefan Angele, Geschäftsführer von Systemtechnik LEBER, sieht in der Portfolioerweiterung einen Bereich mit Zukunftspotenzial: “ Die Nachfrage nach Second Sources wird – unabhängig von Krisen wie der aktuellen Pandemie – in Zukunft weiter steigen. Das liegt ganz einfach daran, dass die Produktlebenszyklen dieser Produkte immer kürzer werden, sprich: immer schneller werden Bauteile abgekündigt und sind dann über die Standardbezugsquellen nicht mehr zu bekommen“.

Die Systemtechnik LEBER ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Antriebstechnik, Digitalelektronik, Feldbus- und Kommunikationstechnik, Leistungselektronik und individueller Stromversorgungen sowie Leistungsstellern. Für namhafte Hersteller aus Medizintechnik, Luftfahrt und industrieller Automatisierung sowie der Automotive und Consumer Electronics Branche entwickelt das fränkische Unternehmen Konzepte sowie Elektronik, Hard- und Software mit einem festen und erfahrenen Ingenieurstamm inhouse und leistet Unterstützung in allen Phasen der Produktentwicklung – vom Prototypenbau bis hin zur Serieneinführung. Zu den bekanntesten Kunden der Leber zählen VW, Siemens und Airbus. Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der BURGER GROUP.

Firmenkontakt

Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG

Stefan Angele

Haimendorfer Straße 52

90571 Schwaig

0911- 215372-0

stefan.angele@leber-ingenieure.de

http://www.leber-ingenieure.de

Pressekontakt

Systemtechnik LEBER GmbH & Co. KG

Cathrin Ferus

Haimendorfer Straße 52

90571 Schwaig

0911469518

systemtechnik-leber@catcomm.de

http://www.leber-ingenieure.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.