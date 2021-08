Tablet mieten und flexibel bleiben

Wer ein Tablet mietet, kann als Unternehmer von günstigen Raten profitieren

Tablet mieten oder kaufen? Für Unternehmer, Soloselbstständige und Freiberufler ist diese Frage leicht zu beantworten. “Eine Leasing- bzw. Mietlösung bei Hardware macht Sinn, denn die Liquidität bleibt erhalten und der Aufwand für die Weitervermarktung von Geräten entfällt”, zeigt sich Marcus Rieck von Aluxo überzeugt. Der Microsoft Goldpartner hat sich mit Surface as a Service auf die Vermietung von Tablets und anderen digitalen Endgeräten spezialisiert. “Unsere Kunden schätzen die individuellen Laufzeiten und die vergleichsweise niedrigen Raten, die zum Beispiel für ein Tablet anfallen”, berichtet Rieck.

Gerade Startups profitieren, wenn sie ein Tablet mieten

Mit Surface as a Service lassen sich Vertragslaufzeiten und Leasingraten für Tablets flexibel gestalten. Viele Unternehmen tauschen spätestens nach drei Jahren ihre Hardware aus. Wer das Tablet für seinen Mitarbeiter mietet, erspart sich hohe Investitionskosten, sichert sich Liquidität und umgeht Wiedervermarktungsaufwand. Davon profitieren vor allem Startups. Sie können flexibel auf erhöhten Bedarf reagieren und ihren Gerätepool an die Auftragslage anpassen. “Noch ein Pluspunkt: Unternehmen, die ihre Hardware mieten bzw. leasen, bleiben technisch auf dem aktuellen Stand. Nach Ende der Vertragslaufzeit können die genutzten Geräte einfach zurückgegeben werden. Wir beraten unsere Kunden dann individuell und aufgrund der Erfahrungen aus der vorherigen Mietperiode dazu, welche Geräte in Zukunft Sinn machen”, beschreibt Marcus Rieck die Vorgehensweise seines Unternehmens.

Surface Go 2 mieten – als Tablet und Laptop nutzbar

Das Surface Go 2 von Microsoft zum Beispiel bietet niedrige Mieten und höchste Flexibilität im Alltagsgebrauch. Es lässt sich sowohl als Tablet als auch als Laptop mit Tastatur nutzen. Marcus Rieck: “Mit dem Surface Go 2 gehen unsere Kunden keine Kompromisse ein. Es zeichnet sich durch eine hohe Leistungsfähigkeit aus. Wir stellen das Gerät sofort einsatzfähig zur Verfügung. Aufwand und Zeit für die Einrichtung und die Ausstattung mit der benötigten Software entfällt. Zudem sorgen wir mit dem Aluxo Schutzbrief für dauerhafte Einsatzbereitschaft, weil wir defekte Geräte zeitnah austauschen können, in der Regel innerhalb eines Werktages.”

Die Aluxo GmbH in Heidelberg ist ein IT-Systemhaus, dass von der Analyse über Beratung bis zur Implementierung dem Kunden zur Seite steht. Surface as a Service ist ein Angebot, dass Unternehmen die Möglichkeit bietet Tablets oder Notebooks zu mieten.

Firmenkontakt

Aluxo GmbH

Marcus Rieck

Bergheimer Straße 126

69115 Heidelberg

06221 3522700

Presse@a.l.uxo.de

https://www.surface-as-a-service.de

Pressekontakt

Surface as a Service

Marcus Rieck

Bergheimer Straße 126

69115 Heidelberg

06221 3522700

Presse@a.l.uxo.de

https://www.surface-as-a-service.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.